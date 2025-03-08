Республиканцы призывают Трампа возобновить помощь и доступ к разведданным Украине

Республиканцы предупреждают, что длительное прекращение американской помощи будет иметь серьезные негативные последствия.

Как отмечает The Hill, законодатели определяют, что Трамп мог бы временно приостановить поставки оружия в Украину для оценки войны, давления на союзников по НАТО для увеличения их взносов и создания окна для переговоров о мирном соглашении. Но при этом они предупреждают, что остановка потока оружия и боеприпасов на долгое время может иметь разрушительное влияние на боеспособность Украины, что в свою очередь подорвет рычаги влияния на РФ.

Также республиканцы считают, что доступ Украины к разведывательным данным должен быть восстановлен.

"Это забота об украинском народе. Меня больше беспокоит то, что чувствуют люди на поле боя", - сказал сенатор-республиканец Том Тиллис, добавив, что пауза может быть полезной для диктатора Владимира Путина.

По словам сенатора, Украина имеет достаточно оружия и боеприпасов, чтобы удерживать линию фронта.

"Я надеюсь и молюсь, чтобы она была кратковременной. Думаю, так и будет", - добавил Тиллис.

Глава Комитета Сената по вопросам ассигнований республиканка Сьюзан Коллинз выступила против прекращения военной помощи.

Сенатор-республиканец Тодд Янг сказал, что он надеется, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский смогут "перегруппироваться" и "ликвидировать разрыв" по американо-украинскому соглашению по полезным ископаемым.

Лидер большинства в Сенате республиканец Джон Тун считает, что пауза в предоставлении военной помощи Украине будет временной.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что он напуган паузой по обмену разведданными с Украиной.

"Меня очень волнует это в долгосрочной перспективе. Надеюсь, все это прояснится довольно скоро", - заявил он.

Старший член Комитета по разведке Сената республиканец Джон Корнин сказал, что разведывательные данные, которые США предоставляли Украине, "были крайне важными для того, чтобы они могли продолжать борьбу".

С подобными заявлениями также выступили сенаторы от Республиканской партии Майк Раунд и Деб Фишер.