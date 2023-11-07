RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Республиканцы в Сенате США выдвинули условия для поддержки помощи Украине, - WSJ

Фото: республиканцы в Сенате США выдвинули условия для поддержки помощи Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Группа республиканцев в Сенате Соединенных Штатов Америки потребовала изменить миграционную политику в качестве условия поддержки запроса на новое финансирование помощи Украине и Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, группа сенаторов-республиканцев предлагает усложнить подачу мигрантами прошений о предоставлении убежища в США, а также сделать более трудным выигрыш дела. 

Сенатор-республиканец Джон Тун подчеркнул, что такие нововведения являются вопросом национальной безопасности. 

В то же время WSJ напоминает, что за последние два года число нелегальных пересечений границы США достигло рекордного уровня. При этом поток мигрантов из таких стран, как Венесуэла, которые обычно не отправляли в США большое количество мигрантов, привел к тому, что многие из них после прибытия в страну стали нуждаться в жилье.

Демократы уже начали реагировать на инициативу сенаторов-республиканцев. По словам сенатора Дика Дурбина, такая инициатива - плохая отправная точкой для любых переговоров по запросу Белого дома. Он также считает, что план республиканцев навредит усилиям по оказанию помощи украинским беженцам.

"Если республиканцы хотят серьезно поговорить о реформах, которые улучшат нашу миграционную систему, мы открыты для дискуссии", - заявил спикер Белого дома Анжело Фернандес Эрнандес, отметив, что Администрация Байдена не согласна с многими положениями инициативы республиканцев. 

Запрос Байдена 

Напомним, ранее президент США Джо Байден запросил у Белого дома выделить 106 млрд долларов на национальную безопасность. Средства хотят направить на финансирование помощи Украине и Израилю, а также безопасности южной границы. 

При этом новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил конгрессменам голосовать за помощь Израилю отдельно. Он внес в ведомство соответствующую инициативу, которую уже поддержала нижняя палата Конгресса. 

В Сенате такой законопроект Джонсона не хотят даже рассматривать, а в Белом доме пообещали, что президент Джо Байден ветирует его

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильБелый домСенат СШАПомощь УкраинеВоенная помощь