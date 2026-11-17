Расходы предложили предусмотреть в законопроекте о финансировании Государственного департамента, зарубежных операций и связанных программ на 2027 финансовый год.

Документ входит в пакет пяти бюджетных законопроектов, тексты которых комитет опубликовал 16 ноября.

Сколько предлагают выделить

Помимо 300 млн долларов на противодействие российскому влиянию, проект предусматривает:

45 млн долларов на противодействие влиянию Ирана;

400 млн долларов на противодействие влиянию Китая;

1,8 млрд долларов на реализацию Индо-Тихоокеанской стратегии и противодействие КНР;

3,3 млрд долларов на военную помощь Израилю через Госдепартамент.

Речь идет о предлагаемых бюджетных расходах, а не об уже выделенном финансировании.

Что говорят в Комитете

Глава Комитета Сената по ассигнованиям, сенатор-республиканка Сьюзен Коллинз заявила, что законопроект должен укрепить национальную безопасность США и обеспечить Госдепартамент ресурсами для реагирования на новые вызовы.

По ее словам, документ также продолжает помощь в сфере безопасности союзникам и партнерам США, в частности Тайваню и Украине, и направлен на противодействие расширению влияния Китая.