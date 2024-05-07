ua en ru
Вт, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Республиканцы просят Байдена предотвратить сотрудничество Франции с "Росатомом", - Reuters

Вторник 07 мая 2024 16:47
UA EN RU
Республиканцы просят Байдена предотвратить сотрудничество Франции с "Росатомом", - Reuters Архивное фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Влиятельные члены Республиканской партии США просят президента Джо Байдена вмешаться и помешать сотрудничеству французской компании с "Росатомом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание ознакомилось с письмом от председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола и сенатора Джима Риша, которые призвали Байдена не отказываться от санкций в отношении России. В противном случае это позволит французской компании Electricite de France участвовать в проектах по атомной энергетике совместно с "Росатомом".

Законодатели заявили, что компания Electricite de France может приобрести дочернюю компанию американской компании, которая вместе с "Росатомом" участвовала в проектах по атомной энергетике в Венгрии, Турции и Египте. Эти проекты были приостановлены в течение многих лет из-за санкций.

Поэтому республиканцы призвали Байдена помешать французской компании работать над проектами гражданской атомной энергетики с российской государственной атомной компанией "Росатом".

Не первый случай сотрудничества "Росатома" с Францией

Ранее Bloomberg писало, что французская компания Framatome сотрудничает с "Росатомом" по созданию ядерного топлива.

Издание сообщало, что это необходимо для производства топлива для реакторов, обеспечивающих электроэнергией 100 млн жителей Восточной Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Росатом Война в Украине
NEWS
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену