Республиканцы просят Байдена предотвратить сотрудничество Франции с "Росатомом", - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание ознакомилось с письмом от председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола и сенатора Джима Риша, которые призвали Байдена не отказываться от санкций в отношении России. В противном случае это позволит французской компании Electricite de France участвовать в проектах по атомной энергетике совместно с "Росатомом".

Законодатели заявили, что компания Electricite de France может приобрести дочернюю компанию американской компании, которая вместе с "Росатомом" участвовала в проектах по атомной энергетике в Венгрии, Турции и Египте. Эти проекты были приостановлены в течение многих лет из-за санкций.

Поэтому республиканцы призвали Байдена помешать французской компании работать над проектами гражданской атомной энергетики с российской государственной атомной компанией "Росатом".