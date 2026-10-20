Республиканцы в Конгрессе взбунтовались против Трампа из-за его политики к РФ

Как пишет издание, сторонники Украины среди республиканцев пытаются найти способы убедить Трампа изменить курс по отношению к России.

Поводом для недовольства стали решение американского президента ослабить санкционное давление на Москву, договоренности по закупке российского дизельного горючего и возможные ограничения военной поддержки Киева.

В частности, администрация Трампа объявила о шестимесячном ослаблении санкций по закупкам российского дизеля. Кроме того, президент США временно отказался от введения санкций против России, предусмотренных законом, недавно принятым Конгрессом.

Эти шаги вызвали критику как среди демократов, так и среди республиканцев.

Некоторые законодатели предупреждают, что дальнейшее сближение администрации с Москвой может усложнить продвижение законодательных инициатив Белого дома.

В частности, конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон заявил, что повестка дня администрации окажется под угрозой, если она продолжит действовать в пользу России, а не Украины.

Другой республиканец, Брайан Фицпатрик, подчеркнул, что США должны обеспечить Украину всем необходимым оборонным оборудованием, а санкции против российского режима следует усиливать, а не ослаблять.

Помощь Украине также стала предметом споров

Отдельную обеспокоенность в Конгрессе вызывают сообщения о возможных ограничениях работы спутниковых систем Starlink и Starshield, которые украинские военные используют, в частности, для противодействия российским дронам.

Как известно, задержки со снабжением ракет-перехватчиков для систем Patriot для Украины тоже вызывают беспокойство у многих республиканцев.

Часть американских законодателей требует расследовать возможное ограничение доступа Украины к спутниковым сервисам. Они опасаются, что подобные решения ослабят украинскую оборону на фоне российских атак.

В то же время, Трамп объясняет свои решения стремлением достичь мирного соглашения между Украиной и Россией. Он заявляет, что не хочет предпринимать шагов, которые могут оттолкнуть Москву от переговоров.

Однако среди республиканцев растет недовольство таким подходом. Часть из них настаивает, что уступки Кремлю не будут способствовать завершению войны, а лишь усугубят позиции российского диктатора Владимира Путина.