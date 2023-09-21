Республиканцы хотят урезать помощь Украине для одобрения оборонного бюджета США, - CNN

Пока неясно, согласятся ли с такими изменениями умеренные представители Республиканской партии.

Блок сторонников жесткой линии сегодня провалили процедурное голосование по законопроекту об обороне, отчасти из-за противодействия предусмотренному законопроектом выделению Украиной 300 миллионов долларов на финансирование "Инициативы содействия безопасности Украины".

Эта инициатива представляет собой ту самую помощь, которая финансируется еще с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым.

На что могут потратить деньги

В законопроекте указывается, что деньги могут быть использованы на обучение, оборудование, летальную помощь, материально-техническое обеспечение, снабжение, услуги, заработную плату, содержание стипендий и разведданные.

Законопроект о расходах на оборону включает в себя все виды финансирования для иностранных правительств, чтобы помочь им.

После неудачного голосования ряд законодателей Республиканской партии отправились в офис партии в Палате представителей, чтобы найти выход из ситуации.

Эта помощь Украине не является основной

CNN отмечает, что этот законопроект не является той же самой помощью Украине, которую запросил Белый дом, против которой также выступает ряд конгрессменов.

Президент США Джо Байден в прошлом месяце запросил у Конгресса более 24 миллиардов долларов для Украины и других международных потребностей. Запрос включает более 13 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности и 7,3 миллиарда долларов на экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Что этому предшествовало

В июле сообщалось, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за свой проект закона о национальной обороне на 2024 год финансовый год. Его сумма составляет 886 миллиардов долларов.

Тогда член палаты представителей Марджори Тейлор Грин хотела внести несколько поправок, чтобы заблокировать помощь Украине. Одна из них касалась 300 миллионов долларов помощи. Отмечается, что эти правки удалось отвергнуть, помощь Украине должна сохраниться.

Она объяснила это тем, что Маккарти предложил место в Комитете конференции. Однако Грин пообещала и дальше противодействовать расширению помощи Украине.