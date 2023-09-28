Республиканцы хотят импичмента Байдена якобы из-за лжи о бизнесе сына

В четверг состоялись слушания по импичменту в Комитете по надзору Палаты представителей, возглавляемому республиканцами. Конгрессмены, занимающиеся расследованием, утверждают, что Байден и его семья якобы лично получали выгоду от политики, которую тот проводил во время вице-президентства при руководстве Барака Обамы.

Также республиканцы заявляют, что Министерство юстиции вмешивалось в налоговое расследование в отношении сына Байдена Гантера. По их словам, Байден, будучи вице-президентом, оказывал давление на Украину, для увольнения главного прокурора, чтобы защитить компанию Burisma, в совет директоров которой входил Гантер Байден.

Кроме того, Байден якобы соврал о бизнесе членов своей семьи и не отделил его от своих официальных обязанностей. Республиканцы обвиняют Байдена в том, что тот позволял Гантеру и другим членам семьи пользоваться такими связями.

"Что продавали Байдены, чтобы заработать все эти деньги? Самого Джо Байдена", - заявил глава Комитета по надзору Джеймс Комер.

Тем не менее, отмечается, что ни одного доказательства неправомерных действий Байдена пока не найдено.

Импичмент Байдена

Напомним, что 12 сентября палата представителей Конгресса США анонсировала начало официального расследования по импичменту американского президента Джо Байдена.

Республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на предполагаемой преступной деятельности сына президента Гантера из-за его зарубежных деловых операций.

Отметим, что Гантера подозревают в нарушениях при уплате налогов . Однако Байден заявлял, что его сын не совершал незаконных действий.

В Белом доме осудили планы республиканской партии начать расследование по импичменту, назвав эти усилия "безосновательным политическим трюком".

Сам Байден считает, что республиканцы хотят запустить процедуру импичмента для приостановки работы правительства Штатов.

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