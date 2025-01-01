Решетилова назвала свои основные задачи на посту военного омбудсмена

Главной задачей военного омбудсмена будет рассмотрение и реагирование на жалобы военнослужащих. Срок реагирования будет ограниченным.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире телемарафона.
"Самым главным инструментом военного омбудсмена будет рассмотрение и реагирование на жалобы. Мы хотим в законе прописать очень ограниченный срок реагирования. Возможно, три или пять дней", - сказала Решетилова.
Она рассказала, что буквально вчера получила обращение об избиении военного в одном из подразделений.
"Это те случаи, когда надо очень быстро реагировать и включать ВСП, правоохранителей, высшее командование. Задача омбудсмена и его офиса будет в том, чтобы реагировать на это быстро, не откладывать обращение, потому что бывают случаи, когда военному угрожает опасность", - отметила омбудсмен.
Напомним, 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченным президента по вопросам защиты прав военнослужащих (военным омбудсменом).
Зеленский отметил, что Решетилова - известная, опытная и эффективная правозащитница.
Также он отметил, что главная задача - вместе с Минобороны и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые основы работы этого института.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.