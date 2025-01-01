Решетилова назвала свои основные задачи на посту военного омбудсмена

"Самым главным инструментом военного омбудсмена будет рассмотрение и реагирование на жалобы. Мы хотим в законе прописать очень ограниченный срок реагирования. Возможно, три или пять дней", - сказала Решетилова.

Она рассказала, что буквально вчера получила обращение об избиении военного в одном из подразделений.

"Это те случаи, когда надо очень быстро реагировать и включать ВСП, правоохранителей, высшее командование. Задача омбудсмена и его офиса будет в том, чтобы реагировать на это быстро, не откладывать обращение, потому что бывают случаи, когда военному угрожает опасность", - отметила омбудсмен.