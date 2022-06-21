RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На вирішення питання вивезення зерна з Одеси залишилися лічені тижні, - Трасс

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

На пошуки вирішення проблеми вивезення зерна з українських морських портів залишилися лічені тижні. Тому в найближчі дні з цього питання пройде ряд міжнародних зустрічей в Туреччині.

Про це заявила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс у своєму виступі, повідомляє РБК-Україна.

Глава МЗС Великобританії також візьме участь в переговорах, які пройдуть в середу. За її словами, уряд введе додаткові санкції проти Росії й буде робити це до тих пір, поки Москва не піде повністю з території України.

"Ми сповнені рішучості надати Україні більше зброї, ввести більше санкцій і підтримати Україну у витісненні військ Росії", - підкреслила Трасс у своєму виступі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу і Румунію.

Також ми писали, що Франція спільно зі своїми європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританіяпродовольственный кризисВторгнення Росії до України