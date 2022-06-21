На вирішення питання вивезення зерна з Одеси залишилися лічені тижні, - Трасс

На пошуки вирішення проблеми вивезення зерна з українських морських портів залишилися лічені тижні. Тому в найближчі дні з цього питання пройде ряд міжнародних зустрічей в Туреччині.
Про це заявила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс у своєму виступі, повідомляє РБК-Україна.
Глава МЗС Великобританії також візьме участь в переговорах, які пройдуть в середу. За її словами, уряд введе додаткові санкції проти Росії й буде робити це до тих пір, поки Москва не піде повністю з території України.
"Ми сповнені рішучості надати Україні більше зброї, ввести більше санкцій і підтримати Україну у витісненні військ Росії", - підкреслила Трасс у своєму виступі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу і Румунію.
Також ми писали, що Франція спільно зі своїми європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.