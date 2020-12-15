Рішення Венеціанської комісії каже, що КСУ діяв в своїх інтересах, - Веніславський

Рішення Венеціанської комісії каже, що нинішній склад Конституційного суду України є непрофесійним і діяв у власних інтересах. Кращий варіант - це відставка суддів КСУ.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" представник президента в КСУ Федір Веніславський.

Він зазначив, що вже найближчими днями в Офісі президента зможуть "представити конкретні кроки по відновленню" Конституційного суду України.

"Венеціанська комісія визнала, що нинішній склад КСУ є сумнівним і в цьому випадку, судді, які голосували за це рішення, повинні були просто застрелитися, тому що вони зганьбили себе і це підтверджено рішенням Венеціанської комісії", - заявив Веніславський.

Нагадаємо, ввечері 9 грудня Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок КСУ. У цьому висновку комісія рекомендувала відновити скасовану КСУ статтю про кримінальне покарання за недостовірне декларування.

Пізніше Венеціанська комісія опублікувала ще один висновок, в якому дала рекомендації по проведенню реформи КСУ.

Крім того, на висновки Венеціанської комісії вже відреагував президент Володимир Зеленський. За словами президента, висновки містять важливі орієнтири для вирішення конституційної кризи.