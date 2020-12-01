Рішення ВАКС про закриття справи "Роттердам+" потрібно виконувати, - екс-генпрокурор

Вищий антикорупційний суд визнав законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+" і це рішення має беззаперечно виконуватися всіма правоохоронними органами, в тому числі Національним антикорупційним бюро (НАБУ).

Про це повідомив екс-генпрокурор Святослав Піскун в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Нещодавно бачив у пресі "Роттердам+": антикорупційний прокурор приймає рішення закрити і Вищий антикорупційний суд приймає рішення закрити справу. І тут хтось із НАБУ виходить і каже - ні, це все не так, ми ще раз перевіримо. Хвилиночку, перевіряйте, скільки хочете, але виконайте те рішення, яке вам поставив вищестоящий орган", - повідомив колишній генпрокурор.

На його думку, позиція НАБУ в цій справі підриває довіру до правоохоронної та судової системи.

"Так не повинно бути. Законність у країні повинна бути. Якщо керівництво прийняло неправильне, то йдіть в суд. Але якщо вже суд іменем України прийняв рішення, то ставте крапку і переходьте до наступних справах", - додав Піскун.

Нагадаємо, 17 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно визнала законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+". З 17 листопада це рішення вступило в законну силу і подальшому оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, справа "Роттердам+" була закрита прокуратурою 28 серпня через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора.

У вересні ВАКС визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Проте 27 жовтня ВАКС переглянув своє рішення у справі "Роттердам+" і скасував постанову прокуратури про закриття справи.

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