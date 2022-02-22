Рішення Путіна про визнання "ЛДНР" та ескалація на Сході. Чим готова відповісти Рада

Представник президента в Конституційному суді, член комітету з нацбезпеки від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що парламент має звернутися з політичною заявою до ООН, Ради безпеки ООН, ОБСЄ та ПАРЄ.

У цьому зверненні депутати повинні позначити, що своїм рішенням Росія грубо порушила територіальну цілісність і суверенітет України, а також зобов'язання, які РФ взяла на себе в багатьох двосторонніх угодах.

"Все це обов'язково має зробити Верховна рада з погляду політичної реакції на останні події. Сьогодні я планую зареєструвати ухвалу про те, що Росія втратила право бути в ООН, оскільки грубо порушила основоположні принципи цієї організації", - зазначив Веніславський.

Він також додав, що найближчими днями парламент зобов'язаний ухвалити низку законопроектів щодо посилення ЗСУ та обороноздатності української армії. Ці документи вже зареєстровані у Раді.

"З військово-політичного боку ми повинні ухвалити ті законопроекти, які спрямовані на збільшення фінансування Збройних сил та здібностей сектору безпеки та оборони. Наша політична сила вже зареєструвала ці документи. Думаю, найближчими днями їх приймемо", - сказав Веніславський.

Народний депутат від "Європейської солідарності", член комітету з питань зовнішньої політики Марія Іонова заявила, що парламент має негайно звернутися до парламентів світу, до парламентських асамблей та ООН про те, що це рішення - агресія проти України, а тому необхідно запроваджувати санкції.

Вона додала, що під приводом евакуації з окупованих територій так званих "ДНР" та "ЛНР" Росія фактично проводить масову депортацію українських громадян.

"Демократичні країни повинні це засудити. Ми звертатимемо увагу на Резолюцію ООН, на Римський статут і на порушення Женевської конвенції. Ми також звертатимемо увагу Уповноваженого Верховної ради з прав людини, що під приводом евакуації людей вивозили до Росії в нелюдських умовах", - сказала Іонова.

За її словами, зараз на порядку денному парламенту мають бути виключно питання щодо армії та територіальної оборони. Фракція "Євросолідарності" наполягатиме на ухваленні їхнього законопроекту про виділення з бюджету на потреби Збройних сил та територіальної оборони 50 млрд гривень.

"Ми також вимагатимемо ініціювати питання про миротворців ООН", - зазначила Іонова.

Заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв вважає, що своїм рішенням Росія фактично вийшла із мінських угод в односторонньому порядку. Парламент, президент і уряд зобов'язані виступити з політичною позицією про те, що визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" є рівноцінним окупації Криму, уточнив нардеп.

"Буде звернення до парламентів та урядів, світової спільноти про негайне запровадження тих санкцій, якими так довго наші західні партнери лякають Російську Федерацію. Це рішення означає, що Росія пішла на інтервенцію і дає підстави Заходу для запровадження найжорсткіших санкцій", - сказав Соболєв.

Один із лідерів "Голосу", нардеп Ярослав Железняк вважає, що Рада має запровадити надзвичайний стан у Донецькій та Луганській областях.

"Також необхідно виділити додаткові кошти на армію, оголосити мобілізацію та проголосувати за санкції проти тих, хто підтримав звернення так званих "ДНР" та "ЛНР" у Держдумі РФ", - зазначив Желєзняк.

Член фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Павленко впевнений, що у зв'язку з ескалацією на Сході Рада насамперед зобов'язана постійно працювати у пленарному режимі.

"По-друге, Рада має внести зміни до державного бюджету, змінивши пріоритети фінансування - збільшити фінансування армії, захисту держави, підтримки солдатів, звичайних людей та місцевих бюджетів", - сказав нардеп.

Представник групи партії "За майбутнє", голова комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубинець також упевнений, що зараз парламент має працювати у пленарному режимі.

"Думаю, що Раді потрібно невідкладно ухвалити рішення про додаткове виділення коштів на Збройні сили та тероборону. Це буде основною запорукою того, чи буде військове загострення чи ні", - сказав нардеп.

Він додав, що парламенту також слід провести голосування, позначивши свою політичну реакцію.

"У чому для нас ризики цього рішення? У тому, що, згідно з так званими конституціями "ДНР" та "ЛНР", їхня територія - це географічно весь склад Донецької та Луганської областей. І включаючи ті території, які контролюємо ми. У їхньому трактуванні ці території нібито окупувала Україна. Є побоювання, що російська сторона почне військовим шляхом повертати ці частини областей", - зазначив Лубинець.