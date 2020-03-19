Рішення щодо Олімпіади-2020 залишається за Японією, - Трамп

Проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо 2020 року може бути скасоване лише після рішення Японії. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі, передає телеканал CNN.

За словами Трампа, напередодні він обговорив можливість скасування Олімпіади-2020 через пандемію коронавірусу з лідерами країн "Великої сімки" (G7), включаючи прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

Однак, як наголосив президент США, рішення щодо подальшої долі змагань залишається за Токіо.

"Ми будемо жити з їх рішенням", - заявив він.

При цьому Трамп зазначив, що японський прем'єр-міністр поки не ухвалив остаточного рішення щодо Олімпіади.

Нагадаємо, раніше губернатор Токіо Юріко Коїке виключила варіант проведення Олімпійських ігор 2020 без глядачів. Також вона поки не розглядає можливості скасування змагань через пандемію коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що МОК відповів на критику через прагнення провести Олімпійські ігри-2020, попри пандемію коронавірусу. Спортсмени вважають, що МОК піддає величезному ризику всіх учасників змагань в Токіо через тренування, які відбуваються під час пандемії коронавірусу у світі.