ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рішення КСУ щодо антикорупційних законів загрожує євроінтеграції, - Веніславський

Автор: Олег Черниш

Рішення Конституційного суду України проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України. Сьогодні КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Про це РБК-Україна сказав представник президента в КСУ Федір Веніславський.

"Якщо дії КСУ будуть продовжуватися в тому ж річище, то не можна виключати негативних наслідків", - відповів він на питання про можливу загрозу від рішень суду для євроінтеграції України і для безвізового режиму зокрема.

Веніславський підкреслив, що за наявною у нього інформацією сьогодні КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, але не за незаконне збагачення.

Популярні новини

Також скасовано право НАЗК вести моніторинг витрат і доходів суддів.

Питання внесення необхідних змін в антикорупційне законодавство, за словами представника президента, буде розглянуто після вивчення мотивувальної частини рішення КСУ.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного суду України визнала неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

На початку жовтня стало відомо, що КСУ розглядає подання 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції окремих положень законодавства про відповідальність за незаконне збагачення.

Раніше повідомлялося, що в кінці листопада 2019 року набрав чинності закон президента України Володимира Зеленського, яким відновилася кримінальна відповідальність за незаконне збагачення.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Конституционный суд УкраиныевроинтеграцияОфіс президента