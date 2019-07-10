Рішення Київського окружного адмінсуду знищує "зелену" енергетику, - асоціації

Відновлювана енергетика в Україні на сьогоднішній день опинилася в ситуації, коли рішення одного суду може повністю зупинити розвиток і зруйнувати цілу галузь. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявила директор з розвитку "Української асоціації відновлюваної енергетики" Олена Колтик, передає РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

Вона зазначила, що виплати "зеленого" тарифу виробникам альтернативної електроенергії стали блоковані через рішення Окружного адміністративного суду Києва, який за позовом "Нікопольського заводу феросплавів" зупинив дію постанови НКРЕКП №954 та №955. Даними рішеннями були встановлені тарифи для ДП "НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року.

"Це рішення Окружного адміністративного суду Києва призводить до зупинки розвитку відновлюваної енергетики в Україні, порушення зобов'язань перед міжнародними інвесторами і кредиторами. Крім того, якщо криза не буде вирішена, це спровокує міжнародні позови до держави Україна через невиконання взятих на себе зобов'язань", - сказала Колтик.

Директор з розвитку УАВЕ підкреслила, що раніше всі асоціації "зеленої" енергетики неодноразово виступали за перенесення запуску нового ринку е/е через технічні, організаційні і фінансові ризики, які не усунули до дати впровадження реформи.

"А тепер ми бачимо реальні проблеми через введення неготовою реформи. У галузь відновлюваної енергетики за останні 5 років вкладено 2,5 млрд євро. Більшість з об'єктів отримували кредити у вітчизняних або міжнародних фінансових установ. Невиплати "зеленого" тарифу приведуть до зупинки будівництва нових об'єктів і порушення зобов'язань перед фінансовими інститутами", - пояснила директор УАВЕ.

У свою чергу заступник директора з операційної діяльності "Укренерго" Володимир Кудрицький уточнив, що діючий тариф, який був встановлений регулятором і підкріпленим рішенням Окружного адмінсуду, не враховує запуск нового ринку е/е і "покриває тільки власні операційні витрати компаній, але не покриває системні послуги, які з'явилися в зоні відповідальності "Укренерго" з 1 липня"

"Відповідно, станом на третій квартал 2019 року у нас розрахунковий дефіцит на компенсацію виробникам альтернативної енергетики становить близько 6,2 мільярда гривень", - сказав він, підтвердивши, що ринку "зеленої" е/е і виробникам це завдає значної шкоди.

На думку Колтик, тимчасове вирішення проблемної ситуації може полягати в терміновому прийнятті повторного рішення НКРЕКП про призначення тарифів для "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління.

Також вона повідомила, що буде подана апеляція на скандальне рішення Окружного адміністративного суду Києва.

При цьому до позовної заяви в якості третіх сторін готові приєднатися, крім УАВЕ, ще і Біоенергетична асоціація України, Спілка Активних Споживачів і Просьюмерів, Українськиаводний рада (представники цих об'єднань теж були присутні на спільній прес-конференції).

Як відомо, в Україні з 1 липня запрацював новий ринок електроенергії. А 3 липня президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу та ділових кіл в канадському Торонто заявив про те, що на сьогоднішній день в Україні існують найкращі у світі умови для інвестування в зелену енергетику.