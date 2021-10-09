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Рішення про членство України в НАТО лежить тільки в політичній площині, - Стефанішина

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Київ, Субота 09 жовтня 2021 18:31
Рішення про членство України в НАТО лежить тільки в політичній площині, - Стефанішина Фото: віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рішення про вступ України до НАТО на сьогодні знаходиться виключно в політичній площині. Для розв'язання питання про членство в Альянсі використовуються всі доступні майданчики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" віцепрем'єра-міністра України Ольги Стефанішиної.

"Ми вимагаємо такої стратегічної ясності від НАТО. У 2021 році, всі держави члени НАТО підтвердили, що Україна буде в НАТО", - сказала вона.

Стефанішина нагадала, що Україна прийняла спеціальне рішення на Раді національної безпеки і оборони (РНБО) і продовжує роботу над переходом на стандарти НАТО.

"Ми вже використовуємо величезний потенціал Програми розширених можливостей, і, що найважливіше, ми працюємо з кожною столицею НАТО. Ми вибудовуємо цей консенсус і використовуємо всі майданчики. Але ситуація складна", - зазначила вона.

За її словами, сьогодні рішення про членство України в НАТО лежить тільки в політичній площині. Тому пріоритетним завданням для України є формування консенсусу і українська сторона "в принципі непогано рухається в цьому напрямку".

Раніше в коментарі РБК-Україна глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, навіщо Україна вступає в різні альянси з сусідами. Детальніше - в матеріалі "Не тільки НАТО і ЄС. Як і навіщо Україна створює альянси з найближчими сусідами".

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