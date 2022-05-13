"Рішення вже близько": Кулеба про питання введення ембарго на російську нафту

Розв'язання питання нафтового ембарго в Європейському союзі вже близько. Разом з тим в ЄС триває робота щодо російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби під час виходу до преси на зустрічі країн G7.

"Поки Росія й надалі продає газ та нафту в ЄС, її кишені будуть достатньо повними, щоб продовжувати війну. Безглуздість ситуації в тому, що українська економіка страждає від російської економіки та руйнувань набагато більше, ніж російська економіка страждає від санкцій. Я не хочу сказати, що санкції не працюють. Вже введені санкції мають велике значення у середньостроковій перспективі. Санкції проти російської оборонної промисловості допомагають нам, тому що Росія не може виробляти сучасні озброєння та кидати їх у бій. Але РФ робить великі гроші на продажі нафти та газу до Європи. Це має припинитися", - сказав Кулеба.

За словами міністра, вирішення питання з нафтою вже близько, і європейські країни тяжко працюють над розв'язання питання з газом.

"У мене є дуже обережний оптимізм після мого візиту до Берліна вчора, тому що я бачу мету знайти вирішення проблеми з енергетичною залежністю Німеччини від Росії", - додав Кулеба.

Нагадаємо, також глава МЗС висловив думку, що блокування Угорщиною нафтового ембарго може стати першим випадком руйнування європейської єдності.

Раніше стало відомо, що декілька країн Євросоюзу допустили відстрочку нафтового ембарго проти Росії. Хоча раніше повідомлялося, що ЄС має вирішити це питання за півроку.

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