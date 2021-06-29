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Вирішувати не Лукашенку: Латвія відреагувала на вихід Білорусі зі "Східного партнерства"

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Рига, Вівторок 29 червня 2021 17:42
Вирішувати не Лукашенку: Латвія відреагувала на вихід Білорусі зі "Східного партнерства" Фото: міністр закордонних справ Литви Едгар Ринкевич (facebook.com/edgars rinkevics)
Автор: РБК-Україна

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко не повинен приймати рішення про вихід Мінська з програми "Східного партнерства". Дане рішення повинні приймати громадяни Білорусі.

Про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич у Twitter.

"Білоруський громадянин Лукашенко повинен призупинити свою незаконну діяльність і залишити владу, яку він незаконно утримує. Рішення про участь країни в програмі Східного партнерства ЄС повинен приймати народ Білорусі, а не він. Ми продовжимо підтримувати білоруське громадянське суспільство", - написав він.

Нагадаємо, вчора Білорусь заявила про те, що призупиняє свою участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство". Це сталося через санкції Євросоюзу проти Білорусі.

Раніше повідомлялося, що вихід Білорусі зі "Східного партнерства" ЄС прокоментували і в Україні. Україна також не залишить білоруський народ.

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Білорусь Латвия Восточное партнерство
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