Вирішувати не Лукашенку: Латвія відреагувала на вихід Білорусі зі "Східного партнерства"
Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко не повинен приймати рішення про вихід Мінська з програми "Східного партнерства". Дане рішення повинні приймати громадяни Білорусі.
Про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич у Twitter.
"Білоруський громадянин Лукашенко повинен призупинити свою незаконну діяльність і залишити владу, яку він незаконно утримує. Рішення про участь країни в програмі Східного партнерства ЄС повинен приймати народ Білорусі, а не він. Ми продовжимо підтримувати білоруське громадянське суспільство", - написав він.
Нагадаємо, вчора Білорусь заявила про те, що призупиняє свою участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство". Це сталося через санкції Євросоюзу проти Білорусі.
Раніше повідомлялося, що вихід Білорусі зі "Східного партнерства" ЄС прокоментували і в Україні. Україна також не залишить білоруський народ.