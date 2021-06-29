Вирішувати не Лукашенку: Латвія відреагувала на вихід Білорусі зі "Східного партнерства"

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко не повинен приймати рішення про вихід Мінська з програми " Східного партнерства ". Дане рішення повинні приймати громадяни Білорусі.

Про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич у Twitter.

"Білоруський громадянин Лукашенко повинен призупинити свою незаконну діяльність і залишити владу, яку він незаконно утримує. Рішення про участь країни в програмі Східного партнерства ЄС повинен приймати народ Білорусі, а не він. Ми продовжимо підтримувати білоруське громадянське суспільство", - написав він.

Нагадаємо, вчора Білорусь заявила про те, що призупиняє свою участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство". Це сталося через санкції Євросоюзу проти Білорусі.

Раніше повідомлялося, що вихід Білорусі зі "Східного партнерства" ЄС прокоментували і в Україні. Україна також не залишить білоруський народ.