RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вирішує тільки Україна". Шольц проти мирного договору на умовах Путіна

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Німеччина виступає проти мирного договору між Україною та Росією на умовах російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького канцлера Олафа Шольца.

"Україна, і тільки Україна вирішує, що їм підходить. Нічого про Україну без України! Ми далекі від переговорів, тому що Путін вірить у продиктований мир. Тим важливіше, щоб ми неухильно трималися курсу", - заявив лідер Німеччини.

Шольц наголосив, що Євросоюз, НАТО та країни "Великої сімки" повинні послати чітке повідомлення про те, що демократії світу "стоять разом у боротьбі проти імперіалізму Путіна".

"Але також у боротьбі з голодом і бідністю, з кризою охорони здоров’я та зміною клімату", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що ніхто не зможе за спиною Києва домовитися про мир з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінОлаф ШольцГерманияВійна Росії проти України