Від реприватизації "Укртелекому" виграє нинішній власник, - журналісти

Від повернення "Укртелекома" державі виграє його нинішній власник, який прагне позбутися від безперспективного активу і повернути вкладені кошти. Про це йдеться в матеріалі "Небезпечний зв'язок: хто виграє і програє від реприватизації "Укртелекому"

Автор нагадав, що в ході приватизації в 2011 році 92,79% акцій "Укртелекому" були викуплені за рекордні 10,6 млрд грн австрійською компанією EPIC - більше держава від приватизації отримувало лише за Криворіжсталь у 2005 році. І цю суму держава зобов'язана повернути інвестору у разі повернення компанії в держвласність, а, можливо, й значно більше, пише автор.

"В результаті реприватизації суму, яка фігурувала при покупці акцій "Укртелекому", повернуть його нинішньому власникові. Відкрите питання - чи буде чи поточний власник претендувати на індексацію? Тобто перетворяться 10,6 млрд грн, що в 2011-му році складали, як ми вже сказали, 1,3 млрд доларів, у 32,5 млрд грн (за поточним курсом)", - йдеться в матеріалі.

Крім того, автор зазначає, що в свій час інвестор частину покупки оплатив позиковими коштами - на 4,2 млрд грн (за тодішнім курсом 525 млн доларів) – були емітовані облігації, які викупили держбанки "Ощад" і "Укрексім". У 2013 році EPIC продав оператора Рінату Ахметову. Як пізніше виявилося - разом з усіма боргами, в тому числі - за облігаціями.

У випадку реприватизації повернути заборгованість "Укртелекому" перед "Ощадбанком" і "Укрексімбанком" не вийде, оскільки дефіцитний держбюджет. І це теж ціна, яку доведеться заплатити державі за повернення "Укртелекому". Таким чином, від реприватизації компанії держава отримає лише одні збитки, вважає журналіст.

На думку автора, в поверненні безперспективного активу державі зацікавлений його нинішній власник, який розраховує повернути вкладені кошти і, можливо, ще при цьому заробити, або ж, як мінімум, більше не нести додаткових витрат.

"Фінансові показники компанії рік від року падають і за минулий рік її дохід не дотягує і до третини тієї суми, що належить заплатити з держбюджету у випадку реприватизації; ринок стаціонарного зв'язку, на якому спеціалізується "Укртелеком", лопається; сама ключова послуга, що надається "Укртелекомом", остаточно застаріває і стає нікому не потрібною", - зазначає автор

Нагадаємо, раніше політолог Володимир Фесенко висловив думку, що ігри з реприватизацією принесуть Україні збитки і вдарять по інвестиційному іміджу. А також він упевнений, що про плани успішного проведення приватизації в наступному році можна буде забути, оскільки жодний іноземний інвестор не прийде в країну, де проводять реприватизацію.