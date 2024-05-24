Репетиция войны? Зачем Китай окружил Тайвань с моря и будет ли вторжение

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Что происходит в Тайваньском проливе

Китайские учения "Совместный меч - 2024А" стартовали утром 23 мая. Они проходят в Тайваньском проливе: в северных, южных и восточных окрестностях Тайваня, а также возле островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь.

Как заявил представитель командования Восточного театра военных действий Ли Си, в маневрах задействованы армия, флот, военно-воздушные и ракетные войска.

В рамках учений проверят боеготовность в небе и на море, отработают контроль над гипотетическим полем боя и высокоточные удары по ключевым целям. В программе - сопровождение самолетов и кораблей, операции внутри и за пределами цепочки тайваньских островов.

Судя по карте, прямо сейчас армия Китая репетирует окружение и блокаду Тайваня.

Фото: карта китайских учений (nyt.com)

Маневры также служат "суровым наказанием за сепаратизм сил независимости Тайваня" и строгим предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних игроков, добавил Ли.

Последняя фраза, очевидно, адресована США как главному союзнику частично признанного государства. Ранее президент Джо Байден неоднократно говорил, что США защитят остров в случае нападения. Китай рассматривает остров как мятежную провинцию, а Си Цзиньпин периодически обещает вернуть Тайвань, не исключая силовой вариант.

Сегодня китайская авиация отработала ракетные удары. Несколько бомбардировщиков выполнили имитационные атаки к востоку от Тайваня в координации с кораблями. В этом же районе комплексные учения провела флотилия береговой охраны.

Командование китайского театра военных действий показало анимационный ролик с ракетами, которые запускают по городам Тайбэй, Гаосюн и Хуалянь с земли, моря и воздуха. Видео заканчивается словами "священное оружие, способное уничтожить независимость".

Почему начались учения и какова позиция Китая

Нынешние маневры самые масштабные почти за два года. Серия более крупных учений поводилась в августе 2022 года на фоне скандального визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Тогда задекларированными целями тоже были противодействие провокациям со стороны "сепаратистов", выступающих за независимость, их якобы сговору с внешними силами, а также патрулирование региона.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на пресс-конференции в четверг заявил, что учения направлены на защиту суверенитета и территориальной целостности. По его словам, они полностью соответствуют международному праву и практике, являются "абсолютно законными и необходимыми".

Фото: китайские суда в Тайваньском проливе (Getty Images)

До этого министр иностранных дел Ван И назвал позорной инаугурационную речь тайваньского президента Лая Циндэ.

"Ничто не может остановить Китай от достижения воссоединения и возвращения Тайваня на родину. Все сепаратисты независимости Тайваня будут прибиты к позорному столбу истории", - добавил он.

Отметим, в понедельник Лай призвал Пекин прекратить военные и политические угрозы. По его словам, мир является единственным вариантом, а материковый Китай должен уважать выбор тайваньского народа.

Формально Тайвань независим с 1949 года, когда правительство во главе с партией Гоминьдан бежало на остров после поражения в гражданской войне с коммунистами, которые создали Китайскую Народную Республику.

Лай несколько раз повторил, что Китайская Республика (официальное название Тайваня) и КНР не подчиняются друг другу. Пекин расценивает такую формулировку как сепаратизм и красную линию, и любой шаг к провозглашению независимости будет основанием для нападения.

Сегодня китайская сторона заявила, что отрабатывает возможность "захвата власти".

"Они (учения, - ред.) проверяют возможности совместного захвата власти, совместных ударов и контроля над ключевыми территориями", - отметил представитель минобороны Ли Си.

Как реагирует Тайвань

Тайвань привел вооруженные силы в повышенную готовность и собирает разведывательную информацию. В минобороны говорят, что если учения являются "генеральной репетицией вторжения", то военные подготовятся к подобным действиям.

"Проведение военных учений по этому случаю не только не способствует миру и стабильности в Тайваньском проливе, но и подчеркивает милитаристский менталитет Китая", - отметили в министерстве и опубликовали фото с истребителями F-16, патрулирующими небо.

Накануне были выявлены 49 самолетов, большая часть из которых пересекла так называемую "срединную линию". Ранее она служила неофициальной границей в Тайваньском проливе, однако теперь китайские самолеты и корабли регулярно ее нарушают.

Фото: новый президент Тайваня Лай Циндэ хочет диалога с Китаем (Getty Images)

Администрация Лая Циндэ заявила, что односторонние провокации Китая угрожают демократии на Тайване и безопасности. Сам президент подчеркивает стремление к диалогу с Пекином с сохранением статуса, избегая конфликтов, которые могут повлечь участие США и других региональных партнеров.

Тайваньский МИД призвал Китай прекратить подрывать стабильность.

"Тайвань сохранит свои демократические идеалы и не изменится под давлением соседних стран", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Действия материкового Китая также осудила оппозиционная Националистическая партия Тайваня, которая традиционно считается прокитайской.

Китай готовится к вторжению? Что известно

Китайский лидер Си Цзиньпин ясно дал понять, что рассматривает решение тайваньского вопроса как часть своего наследия.

В марте глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Акилино заявил, что несмотря на проблемы в экономике, Пекин увеличил военные расходы на 16% (до более 223 млрд долларов), в течение последних лет принял на вооружение 400 истребителей, более 20 кораблей, а также удвоил арсенал баллистических и крылатых ракет.

"Все указывает на указание Си Цзиньпина быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году", - добавил он.

По оценкам Bloomberg, нападение на Тайвань как на центр производства процессоров и электроники обойдется мировой экономике в 10 трлн долларов или 10% мирового ВВП. Гораздо дороже, чем вторжение России в Украину, пандемия COVID-19 и мировой финансовый кризис.

По словам преподавателя Университета обороны Народно-освободительной армии Китая (НОК) Чжана Чи, учения посылают сигнал о том, что блокада восточных районов перережет импорт энергоноситетелей, поддержку со стороны США и других союзников, а также пути отступления для сил независимости Тайваня.

Однако вчера во многих медиа появилась тревожная новость о том, что Китай якобы планирует вторжение на начало июня. Источник - аккаунт Global Press в социальной сети X.

Как говорится в опубликованном посте, информация якобы поступила от анонимных собеседников в министерстве обороны Китая. Аккаунт сложно назвать СМИ, поскольку у него нет сайта, поиск в сети не выдает другие новости с ссылкой на Global Press, а сама страница получила "синюю галочку" только в мае.

Фото: тайваньские войска в повышенной готовности на острове Цзиньмэнь (Getty Images)

Как считают в The Guardian, вместо нападения на Тайвань китайцы скорее всего усилят милитаристскую деятельность в серой зоне. С усиленным патрулированием возле островов, переносом траекторий полетов за "срединную линию" и частым использованием гражданских метеозондов, которые могут собирать разведданные.

Пока же судя по всему действия Китая носят законный характер, на которые трудно реагировать, но которые по-прежнему давят на Тайвань, пишет издание.

Удушение вместо захвата. В чем стратегия Китая по Тайваню

Бывший командующий объединенными военными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе Филип Дэвидсон еще в 2021 году выразил обеспокоенность из-за возможного вторжения.

"Думаю, угроза проявится в течение этого десятилетия, а точнее, в ближайшие шесть лет", - предупредил он.

Отметим, его оценка, получившая название "Окно Дэвидсона", стала движущей силой оборонной стратегии и политики США в Азии. Пентагон считает китайское вторжение плановым сценарием, однако угроза высадки десанта является неверным фокусом усилий Вашингтона по защите Тайваня, считают научные сотрудники Фонда Карнеги за международный мир Исаак Кардон и Дженнифер Каванна.

По их мнению, терпеливая и долгосрочная политика Пекина, который рассматривает объединение как историческую неизбежность, позволяет предположить, что в приоритете - усиление уже предпринимаемых шагов. То есть через ползучее вторжение в воздушное, морское и информационное пространство. И через так называемые "операции серой зоны" - действия в военной и экономических сферах, которые не подпадают под определение войны.

Сама по себе эта кампания не приведет к присоединению, но может достичь определенных промежуточных целей. Главная из которых - подавить стремление Тайваня к независимости.

Игнорирование кампании "серой зоны" со стороны США продемонстрирует границы влияния в Азии. Например, Соединенные Штаты вряд ли задействуют передовые ракетные системы, если Китай не даст явного повода для войны. Вместо этого американцы могут оказаться в тупике дебатов о том, пересек ли Пекин красную линию.

"США следует стать более внимательными к опасностям, создаваемым медленным удушением Тайваня. Если тенденции сохранятся, вероятно, "Окно Дэвидсона" придет и исчезнет без войны, но при этом автономия Тайваня снизится", - пишут они в статье для Foreign Affairs.

Неспособность России быстро захватить Киев после вторжения в 2022 году наглядно усиливает привлекательность этой стратегии. Пекин проявляет повышенный интерес к удушению Тайваня, понимая, что добиться военной победы будет трудно.

Скорее всего Китай продолжит затягивать петлю, патрулировать все большую акваторию Тайваньского пролива или вводить таможенные меры, чтобы сократить коммерческие потоки. Такие действия не являются блокадой ни в оперативном, ни в юридическом смысла, но достигают аналогичных целей, оставляя возможность провести смертоносную кампанию в будущем, считают эксперты.

При подготовке материала использовались: заявления китайских и тайваньских официальных лиц, публикации Reuters, AP, Global Times, Foreign Affairs и The Independent.