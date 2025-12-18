ua en ru
Репарационный кредит для Украины: юристы Ахметова доказали бесперспективность исков РФ

Четверг 18 декабря 2025 12:21
UA EN RU
Репарационный кредит для Украины: юристы Ахметова доказали бесперспективность исков РФ Фото: юристы Ахметова указывают на бесперспективность исков РФ по активам (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Международная юридическая экспертиза, проведенная по запросу Рината Ахметова, может помочь Украине убедить ЕС в правомерности использования активов РФ для "репарационного кредита".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию французского издания Challenges.

Европейский Союз приближается к решению о направлении замороженных российских активов на финансирование восстановления Украины. И сейчас ключевые усилия сосредоточены на убеждении стран ЕС в правовой безопасности такого шага.

Как говорится в публикации, бизнесмен Ринат Ахметов приобщился к усилиям Украины, направленным на убеждение Евросоюза использовать замороженные российские суверенные активы.

Инвестиционная компания Ахметова заказала юридический анализ у международной юридической фирмы Covington & Burling. Эксперты исследовали правовые риски использования активов Центрального банка РФ в формате "репарационного кредита". Главный вывод: попытки России юридически обжаловать такое решение в международных инстанциях почти бесперспективны.

Согласно оценке Covington & Burling, любая попытка Москвы вернуть активы через международные судебные инстанции натолкнется на правовое минное поле: отсутствие компетентной юрисдикции, ограничение международных договоров только защитой частных инвесторов, а также собственную многолетнюю позицию России относительно узкого толкования суверенного иммунитета.

В результате юридические перспективы обжалования использования замороженных активов РФ оцениваются как мизерные.

Выводы юристов Covington&Burling легли на стол руководства Еврокомиссии и лидеров ключевых стран ЕС.

Журналисты издания подчеркивают, что предложенный механизм не предполагает прямой конфискации российских активов. Речь идет о правовой трансформации уже действующего режима замораживания и использования экономической стоимости активов к моменту выполнения Россией международных обязательств по уплате репараций.

Вопрос остается предметом дискуссий внутри ЕС. Часть государств-членов предупреждает о возможных правовых и политических последствиях, тогда как Европейская комиссия настаивает на легитимности такого шага как пропорциональной контрмеры в ответ на вооруженную агрессию РФ против Украины.

Напомним, 18-19 декабря Европейский Союз должен принять окончательное решение о запуске механизма репарационного кредита, обеспеченного замороженными российскими активами.

Решение саммита может стать ключевым для дальнейшей модели финансирования восстановления Украины и практики привлечения России к финансовой ответственности за нанесенный ущерб.

