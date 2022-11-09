Репарации Украины за российскую войну: ГА ООН рассмотрит проект резолюции по созданию механизма компенсаций

Проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного войной, развязаной Россией, спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит 14 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
По информации агентства, спикер председателя ГА Паулина Кубяк заявила, что украинская делегация направила заявку об обсуждении резолюции "Содействия правовой защите и репарациям Украины".
Документ содержит:
Заседание Генассамблеи начнется в понедельник в 10:00 (17:00 по Киеву).
Напомним, для Украины уже зарезервировали 300 млрд долларов, которые ранее принадлежали российскому Центробанку.
При этом убытки от войны составят не менее 1 трлн долларов.
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