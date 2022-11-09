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Репарации Украины за российскую войну: ГА ООН рассмотрит проект резолюции по созданию механизма компенсаций

Фото: ГА ООН рассмотрит проект резолюции о создании механизма компенсаций Украине (pon.org.ua)
Автор: Олег Васкив

Проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного войной, развязаной Россией, спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит 14 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По информации агентства, спикер председателя ГА Паулина Кубяк заявила, что украинская делегация направила заявку об обсуждении резолюции "Содействия правовой защите и репарациям Украины".

Документ содержит:

  • признание государствами ООН необходимости создания компенсационного механизма для возмещения ущерба, нанесенного Украине Россией
  • рекомендации государствам по созданию реестра таких убытков. Речь идет в частности о вреде, причиненном имуществу различных форм собственности, физическим и юридическим лицам, экологии и т.д.

Заседание Генассамблеи начнется в понедельник в 10:00 (17:00 по Киеву).

Напомним, для Украины уже зарезервировали 300 млрд долларов, которые ранее принадлежали российскому Центробанку.

При этом убытки от войны составят не менее 1 трлн долларов.

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