Репарации из Германии и "море цветов": как создавали легендарный сад сирени в Киеве

Май в столице традиционно ассоциируется с цветением сирени на холмах Днепра. История киевского сирингария, который стал визитной карточкой города, насчитывает уже 80 лет и скрывает малоизвестные факты - от послевоенных поставок саженцев из Германии до уникальных сортов украинской селекции.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий отделом дендрологии Ботсада Гришко, доктор сельскохозяйственных наук Юрий Клименко.
Главное:
Сиреневый сад основал профессор Леонид Рубцов в 1948 году. Он намеренно выбрал для этого холмы, с которых открывается лучшая панорама на Днепр. Как рассказал заведующий отделом дендрологии Ботсада Юрий Клименко, архитектор сознательно отказался от тогдашней моды на сады непрерывного цветения.
"Он выбрал другую стратегию: пусть цветение длится всего две недели, но это будет настоящее "море цветов". Чтобы усилить этот эффект, он добавил в экспозицию древовидные пионы, которые расцветают одновременно с сиренью", - отмечает ученый.
Мало кто знает, что основу сирингария составили растения из послевоенной Европы. В 1946 году, когда Германия лежала в руинах и не имела внутреннего рынка для декоративных растений, украинские специалисты сумели получить ценный материал.
"Часть передали как репарации после Второй мировой войны, другую - закупили. Немецкие фирмы охотно продали посадочный материал оптовому покупателю из Украины", - говорит Клименко.
Один из уцелевших сортов той партии - сорт Andenken an Ludwig Späth. Он имеет широкий фигурный ствол и темно-пурпурный цвет.
Кроме природных видов, в коллекции более 100 сортов и почти столько же гибридов.
В частности, посетителей удивляет сорт Примроуз (Primrose), который имеет нетипичную желтую окраску. Также в сирингарии можно увидеть сирень сетчатую, которая растет как дерево, а не куст.
"Это огромное дерево, которое чуть позже других полностью покрывается цветами - аромат стоит невероятный", - рассказывает заведующий отделом дендрологии.
Когда традиционная сирень отцветает, эстафету перехватывают видовые растения, например сирень персидская рассеченнолистная с оригинальными "кружевными" листьями.
Особое место в саду занимают сорта, созданные киевскими учеными. Одним из самых знаковых является сирень 'Огни Донбасса', лепестки которой имеют беловатое мерцание. Это один из первых украинских сортов.
Настоящей мировой сенсацией является сорт 'Леся Украинка', созданный в 1996 году.
"У обычной сирени четыре лепестка, у типичной махровой - около двенадцати, а у 'Леси Украинки' цветок настолько плотный, что в нем может быть до 50, а в отдельных случаях даже до 100 лепестков. Это уникальное достижение нашей селекции, которое вызывает восхищение у международного сообщества", - рассказывает Клименко.
В Ботсаду Гришко работу над созданием новых сортов ведут непрерывно. В 2025 году официально зарегистрировали четыре новинки: "Малиновый Колокол", "Рассвет Оболони", "Смуглянка" и "Иван Мазепа".
