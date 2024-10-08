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Renault и Stellantis могут объединиться в новый альянс и создать автомобильный Airbus: подробности

Вторник 08 октября 2024 13:12
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Renault и Stellantis могут объединиться в новый альянс и создать автомобильный Airbus: подробности Фото: Renault и Stellantis могут объединиться в новый альянс (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Два крупнейших французских автомобильных концерна – Stellantis и Renault – могут объединиться в альянс для более успешной борьбы с китайскими автопроизводителями. Несмотря на ряд сообщений из разных источников, руководство компаний не комментирует информацию о слиянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

Итальянские СМИ утверждают, что Stellantis и Renault могут сотрудничать по созданию Airbus в мире автомобильной промышленности. Отмечается, что целью такого слияния может являться создание нового европейского автомобильного альянса, способного сбросить Toyota с позиции крупнейшего автопроизводителя в мире. Объединенная компания может обойти Volkswagen Group и занять место крупнейшего производителя автомобилей в Европе.

По данным источников, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает эту идею, выступая за стратегический альянс между двумя крупными брендами для поддержки европейского автомобильного сектора.

Однако, недавно общаясь с представителями СМИ во время визита на один из заводов Stellantis в восточной Франции, исполнительный директор Карлос Таварес назвал эти сообщения "чистой спекуляцией". Кроме того, исполнительный директор Renault Лука де Мео отверг эти разговоры, назвав их "слухами".

При этом ранее сообщалось, что правительство Франции глубоко заинтересовано в будущем брендов Stellantis и Renault, ведь ему принадлежит 15% акций Renault и 6,1% акций Stellantis. Кроме того, говорят, что Макрон очень хочет, чтобы босс Renault Лука де Мео возглавил новый альянс.

Примечательно, что итальянские СМИ предполагают, что к Stellantis и Renault может присоединиться к тому же BMW. Немецкий партнер может принести с собой свой опыт в производстве электромобилей бизнес-класса. Руководители трех концернов предположительно встретятся на Парижском автосалоне, который начнется 14 октября.

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