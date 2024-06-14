Ремонтируют более активно. Сумма средств, которую украинцы потратили на ремонт поврежденного жилья, выросла на 50%

По ее словам, за последние три месяца украинцы начали активнее ремонтировать свои дома, поскольку сумма средств, потраченных на это за этот период, увеличилась на 54%.

"Пока мы фиксируем, что на приобретение всего необходимого для ремонта своего поврежденного жилья украинцы потратили более 2 млрд гривен, а по состоянию на 14 марта сумма была 1,3 млрд. Общее количество транзакций за этот период составило почти 200 тысяч. По-прежнему средний чек в этой категории составляет 10 тысяч гривен Самые популярные категории - товары для ремонта - лесо- и строительные материалы, обои, стекло и услуги подрядчиков по ремонту", - отметила Шуляк.

Она добавила, что общая сумма согласованных компенсаций по категории выплат на ремонты поврежденного жилья составляет 6,3 млрд гривен, то есть украинцы потратили почти треть средств на это.

В целом, отметила парламентария, заявления на компенсацию для ремонтов поврежденного жилья подали почти 60 тысяч украинских семей, но трети заявителей отказали. Среди наиболее распространенных причин - заявители представляют недостоверную информацию о повреждении своего жилья и его степени, заявление касается места общего пользования, т.е. и прочее.

"Также есть случаи подачи заявления о предоставлении компенсации лицом, которое не может быть получателем компенсации в соответствии с Законом №2923-IX, которым регулируется порядок их выплат. Речь идет, в частности, о людях, которые помогали оккупантам и в результате российской агрессии потеряли жилье. Они точно не смогут получить от государства компенсацию. Кроме этого, в будущем будут отказываться в заявлениях, поданных позже, чем один год с момента окончания военного положения", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, в категории компенсации за уничтоженное жилье, то есть использование средств на приобретение новых домов вместо уже не подлежащих ремонту динамика использования средств даже выше - из согласованных на это 12,4 млрд гривен украинцы потратили 5,8 млрд, т.е. почти половину. Владельцами нового жилья таким образом стали около 3000 семей. В подавляющем большинстве случаев, жилье в обмен на жилищные сертификаты "єВідновлення" украинцы покупают на вторичном рынке. Шуляк отмечает, что это связано с тем, что граждане просто не готовы ждать, пока жилье построится - где-то жить необходимо уже сейчас.

Чаще всего покупают жилье в Киевской области, где приобрели недвижимость более 900 владельцев сертификатов. Это почти треть из всех сделок купли-продажи жилья по программе "єВідновлення".

Шуляк также добавила, что программа компенсаций "єВідновлення" должна расширяться. В частности, право на компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье должны иметь и украинцы, жилье которых расположено на временно оккупированных территориях. Во-первых, потому, что запрос со стороны граждан на это чрезвычайно велик. Во-вторых, из-за того, что это справедливо - компенсацию должны получать все украинцы, чье жилье пострадало.

После успешного завершения пилотного проекта в г. Мелитополь удалось выяснить, что технически это возможно благодаря инструменту дистанционного зондирования Земли у комиссий, осуществляющих обследование соответствующего жилья, есть возможность делать это дистанционно.

"Поэтому следующий шаг – за правительством. После соответствующего постановления мы наконец-то сможем принимать заявки и от граждан, чье поврежденное или уничтоженное жилье находится на временно оккупированных территориях. Напомню – речь идет о десятках тысяч семей, нуждающихся в такой нашей поддержке в виде компенсаций есть "єВідновлення", - подытожила глава партии "Слуга народа".