Ремонтируют более активно. Сумма средств, которую украинцы потратили на ремонт поврежденного жилья, выросла на 50%

По состоянию на середину июня на ремонт поврежденного в результате российской вооруженной агрессии жилья украинцы уже потратили более 2 млрд гривен. Это почти треть средств, которые были согласованы им по программе компенсаций за поврежденное жилье есть "єВідновлення". Общая сумма согласованных компенсаций, которую можно потратить как на ремонт жилья, так и на его приобретение, составляет более 20 млрд. гривен.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, за последние три месяца украинцы начали активнее ремонтировать свои дома, поскольку сумма средств, потраченных на это за этот период, увеличилась на 54%.

"Пока мы фиксируем, что на приобретение всего необходимого для ремонта своего поврежденного жилья украинцы потратили более 2 млрд гривен, а по состоянию на 14 марта сумма была 1,3 млрд. Общее количество транзакций за этот период составило почти 200 тысяч. По-прежнему средний чек в этой категории составляет 10 тысяч гривен Самые популярные категории - товары для ремонта - лесо- и строительные материалы, обои, стекло и услуги подрядчиков по ремонту", - отметила Шуляк.

Она добавила, что общая сумма согласованных компенсаций по категории выплат на ремонты поврежденного жилья составляет 6,3 млрд гривен, то есть украинцы потратили почти треть средств на это.

В целом, отметила парламентария, заявления на компенсацию для ремонтов поврежденного жилья подали почти 60 тысяч украинских семей, но трети заявителей отказали. Среди наиболее распространенных причин - заявители представляют недостоверную информацию о повреждении своего жилья и его степени, заявление касается места общего пользования, т.е. и прочее.

"Также есть случаи подачи заявления о предоставлении компенсации лицом, которое не может быть получателем компенсации в соответствии с Законом №2923-IX, которым регулируется порядок их выплат. Речь идет, в частности, о людях, которые помогали оккупантам и в результате российской агрессии потеряли жилье. Они точно не смогут получить от государства компенсацию. Кроме этого, в будущем будут отказываться в заявлениях, поданных позже, чем один год с момента окончания военного положения", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, в категории компенсации за уничтоженное жилье, то есть использование средств на приобретение новых домов вместо уже не подлежащих ремонту динамика использования средств даже выше - из согласованных на это 12,4 млрд гривен украинцы потратили 5,8 млрд, т.е. почти половину. Владельцами нового жилья таким образом стали около 3000 семей. В подавляющем большинстве случаев, жилье в обмен на жилищные сертификаты "єВідновлення" украинцы покупают на вторичном рынке. Шуляк отмечает, что это связано с тем, что граждане просто не готовы ждать, пока жилье построится - где-то жить необходимо уже сейчас.

Чаще всего покупают жилье в Киевской области, где приобрели недвижимость более 900 владельцев сертификатов. Это почти треть из всех сделок купли-продажи жилья по программе "єВідновлення".

Шуляк также добавила, что программа компенсаций "єВідновлення" должна расширяться. В частности, право на компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье должны иметь и украинцы, жилье которых расположено на временно оккупированных территориях. Во-первых, потому, что запрос со стороны граждан на это чрезвычайно велик. Во-вторых, из-за того, что это справедливо - компенсацию должны получать все украинцы, чье жилье пострадало.

После успешного завершения пилотного проекта в г. Мелитополь удалось выяснить, что технически это возможно благодаря инструменту дистанционного зондирования Земли у комиссий, осуществляющих обследование соответствующего жилья, есть возможность делать это дистанционно.

"Поэтому следующий шаг – за правительством. После соответствующего постановления мы наконец-то сможем принимать заявки и от граждан, чье поврежденное или уничтоженное жилье находится на временно оккупированных территориях. Напомню – речь идет о десятках тысяч семей, нуждающихся в такой нашей поддержке в виде компенсаций есть "єВідновлення", - подытожила глава партии "Слуга народа".