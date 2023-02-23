Ремонтировали военные эшелоны России. СБУ задержала экс-чиновников УЗ в Лимане

По данным спецслужбы, во время оккупации Лимани двое мужчин добровольно пошли на сотрудничество с врагом, за что получили назначение в состав оккупационной "администрации".

Установлено, что один из коллаборантов возглавил дорожные электромеханические мастерские в созданной агрессором "дирекции" инфраструктуры железной дороги "ДНР", а второй - стал его подчиненным и выполнял функции "главного инженера".

"Вместе они должны обеспечивать исправность железнодорожных объектов для переброски личного состава, вооружения и боеприпасов оккупационных группировок на восточный фронт. Для этого координировали работу дорожных мастерских по восстановлению электроподстанций на железных сообщениях в захваченных районах Волновахи и Иловайска", - рассказали в СБУ.

После освобождения Лимана злоумышленники пытались "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ их местонахождение задержали.

Фото: задержание экс-чиновников УЗ, работавших на оккупантов (t.me/SBUkr)

Предателям сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд уже отправил их под стражу.