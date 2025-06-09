Ремонт без остановки больницы. Стало известно, когда восстановят поврежденный корпус Охматдета

В начале июня стартовали работы по восстановлению главного корпуса Охматдета, пострадавшего от российской атаки в прошлом году. На ремонт уйдет 293 миллиона гривен. Фасадные работы должны закончиться уже осенью, а до конца года корпус заработает полноценно.

Когда отстроят главный корпус

Ремонтные работы проводит компания "Риола-Модуль ЛТД", которая победила в тендере. Его проводили через Prozzoro. Подрядчик и Охматдет уже подписали контракт на сумму 293 миллиона гривен.

"Мы работаем с командой, чтобы все фасадные работы завершить до наступления холодов, то есть до конца октября - начала ноября, чтобы корпус продолжал работать, как единое целое", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кроме фасадных работ, еще проводят ремонт внутри, в частности восстанавливают инженерные сети, вентиляции, кислородные системы, подвесные потолки и все, что было повреждено во время атаки.

Министр также подчеркнул, что внутренние работы начнут с отделения, где проводили трансплантацию костного мозга. Поскольку оно сейчас является единственным, которое функционирует за пределами Охматдета на базе другого медучреждения.

Александр Урин и Виктор Ляшко (фото: РБК-Украина)

"Чем быстрее завершатся вентиляционные работы, тем быстрее сможет переехать это отделение к нам в больницу. Ключевая задача сейчас - проводить все ремонтные работы без остановки работы больницы. Единственное, что кратковременно могут выводиться какие-то палаты", - добавил Ляшко.

При этом исполняющий обязанности Генерального директора НДСБ Охматдет Александр Урин отметил, что больница продолжает оказывать помощь пациентам. Уже через полтора месяца после атаки медучреждение возобновило объемы выполнения хирургических процедур.

"Компания-инженерный консультант помогает нам создать такой процесс восстановления, чтобы мы не останавливали лечебный процесс, потому что мы ежедневно имеем почти 600 пациентов", - заявил Урин.

Добавим также, что во время атаки было повреждено медицинское оборудование Охматдета. Фонд Говарда Баффета согласился закупить новое на сумму 400 миллионов гривен, половину из него уже доставили в Украину.

Восстановительные работы главного корпуса Охматдет уже начались (фото: РБК-Украина)

План реконструкции главного корпуса (фото: РБК-Украина)

Что будет с другими поврежденными корпусами

Во время атаки, кроме главного корпуса, пострадал хирургический и токсикологический.

"Сейчас проводят консервационные работы токсикологического корпуса, который параллельно проектируется, чтобы там был памятник о террористическом акте и всех жертвах, которые погибли во время полномасштабного вторжения РФ. Сам лечебный процесс вывели из корпуса и мы обеспечиваем его на базе поликлиники", - пояснил Ляшко.

Хирургический корпус находится в аварийном состоянии. Сейчас в сотрудничестве со Всемирным банком за грантовые средства разрабатывают проект, чтобы понять, полностью ли сносить это здание, или там возможна реконструкция с надстройкой и сообщением с основным корпусом.

Токсикологический корпус больше всего пострадал во время атаки 8 июля 2024 года (фото: РБК-Украина)

Вопрос относительно работ в хирургическом корпусе еще решают, сейчас он в аварийном состоянии (фото: РБК-Украина)