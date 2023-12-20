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Ремонт с убытками в 700 тысяч грн: чиновники Ужгородского городского совета получили подозрения

Ужгород, Среда 20 декабря 2023 13:30
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Ремонт с убытками в 700 тысяч грн: чиновники Ужгородского городского совета получили подозрения Фото: Ужгородский городской совет (facebook.com)
Автор: Татьяна Степанова

Правоохранители разоблачили схему хищения средств из местного бюджета должностными лицами Ужгородского городского совета в сговоре с местным предпринимателем. Они во время проведения ремонтных работ нанесли ущерб государству в 700 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Среди подозреваемых - начальник отдела одного из Департаментов и директор коммунального предприятия, а также физическое лицо-предприниматель.

Как установили правоохранители, должностные лица Департамента Ужгородского городского совета, коммунального предприятия и местный предприниматель наладили схему по хищению бюджетных средств при проведении капитального ремонта зданий коммунального предприятия.

Для этого вносили в акты выполненных работ ложные сведения об объемах и стоимости работ. Как следствие сумма нанесенного ущерба составляет почти 700 тысяч гривен, что подтверждается экспертными выводами.

Сегодня, 20 декабря, полицейские провели обыски в административных помещениях городского совета и коммунального предприятия, а также по местам проживания подозреваемых и других причастных лиц.

На основании собранных улик начальнику отдела одного из Департаментов Ужгородского городского совета и директору коммунального предприятия, а также подрядчику сообщили подозрение. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Фото: чиновники Ужгородского городского совета получили подозрения (npu.gov.ua)

Обыски в Ужгородском городском совете

Как сообщили источники РБК-Украина, в городской совет Ужгорода сегодня, 20 декабря, правоохранители пришли с обысками. Они связаны с хищением средств из местного бюджета.

Обыски прошли не только в Ужгородском городском совете, но и по месту жительства фигурантов.

"Дело касается хищения средств из местного бюджета через КШЭП и Департамент инфраструктуры", - рассказали изданию источники.

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