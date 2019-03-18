Ремонт на Шулявському шляхопроводі спровокував затори

На Шулявському шляхопроводі 17 березня почалися роботи з демонтажу

В Киеве в понедельник утром, 18 марта, образовались пробки на дорогах преимущественно на правом берегу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

В связи с ремонтом на Шулявском путепроводе зафиксированы пробки на проспекте Победы, Академика Палладина, Большой Окружной дороге, улице Николая Василенко. Также пробки есть на проспекте Леся Курбаса, Соборной, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобоновского, улице Вячеслава Черновола. Кроме того, пробки зафиксированы на улице Константиновской и Набережно-Крещатицкой.

Добавим, что пробки есть на мосту Патона, проспекте Соборности, проспекте Юрия Гагарина и Харьковском шоссе.

Напомним, на Шулявском путепроводе 17 марта начались работы по демонтажу.

Движение транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода организовано по прилегающим улицам. Так, на путях объезда предусмотрено организацию одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Пушечная (до пересечения с улицей Виборзькою) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.