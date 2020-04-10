На ремонт мереж грошей немає через неплатежі та кризу в галузі, - "Чернігівобленерго"

Через низький рівень оплати населенням за спожиту електроенергію та кризу в енергогалузі "Чернігівобленерго" не має коштів на ремонт мереж. Про це заявив голова правління АТ "Чернігівобленерго" Михайло Ільницький, передає РБК-Україна.

"Оскільки у нас фактично 50% нашого корисного відпуску – це населення, і є вказівка не відключати та дозвіл не платити їм, то коштів у нас зараз дуже і дуже в обмеженій кількості. Відповідно, вистачає буквально тільки на зарплату і на податки, можливо, лишиться", - повідомив Ільницький.

Він наголосив, що нестача коштів негативно позначається на роботі компанії, зокрема, обленерго не зможе забезпечити відновлення мереж в разі аварійних ситуацій та не має коштів на реалізацію ремонтної програми.

"Якщо будуть, не дай Боже, якісь там форс-мажорні обставини, буревії тощо, то може бути таке, що не буде матеріалів для закупівлі, для відновлення мереж. На цей час ще поки що є запас якийсь, але це тільки до моменту якихось серйозніших аварій, буревіїв. І, звичайно, ми зовсім не виконуємо ні інвестиційну програму, ні ремонтну програму, оскільки на це взагалі коштів немає", - зазначив Ільницький.



Нагадаємо, раніше керівник "Житомиробленерго" Олексій Шекета повідомив, що через зменшення платежів за спожиту електроенергію підприємство може запровадити віялове вимкнення електропостачання для підприємств та побутових споживачів.

20 березня парламент прийняв закон "Про внесення змін в деякі законодавчі акти України, які спрямовані на упередження виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", який передбачає на період карантину та місяця після нього заборону відключати споживачів від комунальних послуг, а також нараховувати їм штрафи й пені за затримку або несплату вартості цих послуг.