Ремонт ОП після акції на Банковій коштуватиме півтора мільйона гривень

Державне управління справами оцінило роботи з ремонту і відновленню будівлі та прилеглої території Офісу президента після акції прихильників Сергія Стерненка . Роботи коштуватимуть майже 1,6 млн гривень.

"За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством "Спектр" встановлено, що орієнтовна вартість робіт по ремонту і відновленню конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративної будівлі - пам'ятки архітектури місцевого значення становить 1 571 610 млн гривень", - йдеться в повідомленні

У цю суму входять:

Нагадаємо, в суботу, 20 березня, у Києві сталися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку.

Раніше Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому оприлюднені імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента.