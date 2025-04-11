Ремонт квартиры бьет по карману? Как и на чем можно сэкономить

Как поднялись цены в 2025 году

В 2025 году цены на ремонт квартир в Украине значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Это произошло из-за общей инфляции, повышения цен на материалы, а также дефицита квалифицированных работников. Стоимость работ зависит не только от типа ремонта, но и от региона - в Киеве цены, как правило, выше, чем в регионах.

Например, в прошлом году стоимость ремонта "под ключ" в Киеве была около 600-750 долларов за квадратный метр.

"В 2025 году стоимость одного квадратного метра может колебаться в пределах 800-1000 долларов. В среднем стоимость ремонтных работ "под ключ", включающих дизайн, работу, материалы, мебель на заказ, без техники, дверей и окон выросла на 25%", - рассказали РБК-Украина в компании BORISSTUDIO.

Повышение стоимости ремонта связано с ростом цен на строительные материалы, таких как краска, плитка, сантехника и прочее. Кроме того, существуют значительные различия в цене в зависимости от сложности ремонта: тот же ремонт "под ключ" может быть еще дороже, если в него будет входить 3D-проектирование, разработка индивидуального дизайна, полная меблировка и декор.

Какова стоимость современного ремонта

Капитальный ремонт предполагает достаточно широкий перечень работ - демонтажные и подготовительные работы, монтаж, выравнивание стен и потолков, установка новых инженерных систем (электропроводка, водоснабжение, отопление) и обязательно использование качественных материалов. Его стоимость составляет от 300 до 400 долларов за квадратный метр. Для однокомнатной квартиры площадью 40 квадратов капитальный ремонт обойдется в пределах от 12 до 16 тысяч долларов.

Ремонт "под ключ" включает полный комплекс услуг - от проектирования интерьера до закупки мебели и ее установки. В результате вы получите готовую к проживанию квартиру, где уже будет все - от стен до последнего декора. Это достаточно затратный вариант, но и наиболее удобный для тех, кто хочет избежать лишних забот. Здесь стоит учесть, что установка окон, дверей и техники в прайс не входит. Стоимость такого ремонта для квартиры на 40 квадратов составит от 36 до 44 тысяч долларов, в зависимости от уровня стоимости материалов и интерьерных решений.

Фото: Как можно сэкономить во время ремонта (Getty Images)

Наличие финансовой подушки заложенной в бюджет на ремонт иногда играет решающую роль для сроков завершения работ. При планировании стандартных ремонтных работ "под ключ" на вторичном рынке жилья, стоит в бюджет заложить запас в размере 20-30% на непредвиденные расходы.

Указанные цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от региона, подрядчика, сложности проекта и требований заказчика. Стоимость ремонта "под ключ" в крупных городах, в частности в Киеве, как правило, выше из-за повышенного спроса и расходов на материалы. Также важно учитывать индивидуальные потребности и пожелания, которые могут значительно изменить общую стоимость ремонта.

Как сэкономить расходы на ремонт

Сэкономить на ремонте можно, если тщательно подходить к планированию и выбору материалов и услуг. Вот несколько советов:

Планируйте свой бюджет. Перед началом ремонта важно четко определить бюджет и обязательно держать его в пределах. Важно учесть все возможные расходы, включая работу подрядчиков, материалы и непредвиденные расходы. Выбирайте самостоятельно материалы. Не обязательно использовать "элитные" материалы, чтобы достичь хорошего результата. Есть множество доступных вариантов плитки, красок, линолеума и обоев, которые сочетают качество, красивый вид и доступную цену. Если выбрать материалы среднего ценового сегмента, можно сэкономить до 20-30% от стоимости ремонта. Избегайте лишних дизайнерских решений. Сложные дизайнерские элементы, эксклюзивная мебель или декоративные элементы могут значительно повысить общую стоимость ремонта. Лучше выбрать более простые решения, которые все равно будут выглядеть стильно.

Если вы выберете стратегию умеренной экономии, можно значительно снизить расходы, не снижая качества ремонта. Правильный выбор материалов и экономия на некоторых этапах ремонта позволят сохранить бюджет и в то же время достичь хорошего результата.