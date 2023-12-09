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Ремонт "синей" ветки метро. В Киеве изменят движение на загруженных отрезках дорог

Фото: Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне закрытия шести станций "синей" ветки метро, в Киеве переорганизуют дорожное движение на наиболее загруженных отрезках дорог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Игоря Клименко.

Как отметил Клименко, только что завершилось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с подтоплением нескольких станций метро. По его словам, сейчас основная нагрузка по перевозке граждан пришлась на наземный общественный транспорт, что может значительно усложнить дорожное движение. 

"Поэтому внес предложение, которое поддержали во время заседания Комиссии: внедряем изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы", - пишет Клименко. 

Что изменится: 

  • увеличится пропускная способность общественного транспорта; 
  • отрегулируют хронометраж переключения сигналов светофора;
  • перенесут для удобства остановки общественного транспорта; 
  • изменят некоторые дорожные знаки; 
  • усилят работу патрулей.

Изменения на Лыбедской площади 

"На площади Лыбедской находятся два разворотных кольца, которые обычно загружены припаркованными транспортами и также осуществляется разворот всех транспортных средств. Сейчас для облегчения ситуации нужно эти два кольца сделать проездными только для общественного транспорта, а все остальные - перенаправить на разворот на Большие Васильковские и Антоновича", - рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий. 

Ограничения движения на "синей" ветке метро

Вчера, 8 декабря, движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве закрыли на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения вероятно продолжатся в течение ближайших полгода. Сначала их планировали закрыть с 9 декабря

Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.

В КГГА позже отметили о том, что в столице будет курсировать наземный транспорт, который будет дублировать маршруты закрытых станций.

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метроКиевМинистерство внутренних дел УкраиныКлименко