Ремонт авто: ТОП-6 лайфхаков для гаража

Разного рода мелкие технические сложности часто отвлекают автовладельцев даже от мелких работ по обслуживанию своей машины. Между тем, именно креативность в подходе к проблемным ситуациям отличает профессионала от любителя. Попробуем вместе восполнить этот пробел.
Почему профи не боятся сложностей
Чтобы выполнять сложные ремонтные работы, нужны умения, опыт, а поначалу - еще и помощь наставника. Но для несложных сервисных операций бывает достаточно элементарных слесарных навыков и смелости. А для преодоления неожиданных осложнений желательно знать некоторые приемы, наработанные поколениями сервисменов.
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Руки. Если вы не профессиональный автомеханик, вас может расстроить перспектива долго и нудно отмывать руки после работы - и при том без гарантии полного успеха. Поэтому еще до начала работы руки надо намылить - и, не смывая водой, дать им высохнуть. После чего уже надевать перчатки и работать. Мыло, которое останется на руках, не пустит жирную грязь в кожу, и потом она легко смоется.
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Упала мелкая деталь. Всегда полезно иметь в гараже небольшой, но мощный магнит с отверстием. Его можно купить в специализированном магазине, на одной из интернет-площадок или одолжить, скажем, у специалистов по ремонту компьютеров. Закрепленный на конце деревянной или пластиковой планки, магнит поможет достать крепеж или маленькую деталь, провалившуюся в труднодоступное место под капотом. Даже если потерянная деталь пластиковая, магнит может сработать, ведь во многих таких элементах есть встроенные стальные вставки.
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Ржавая проблема. Старые автомобили часто становятся испытанием для механиков из-за ржавых гаек и болтов. Не стоит применять силу, даже если у вас есть качественные ключи - крепеж может просто сломаться. Если под рукой нет специальной проникающей смазки, можно воспользоваться альтернативными жидкостями: керосином, тормозной жидкостью, уксусом, лимонной кислотой или газированными напитками, содержащими ортофосфорную кислоту. Если позволяет доступ, резьбовое соединение можно нагреть - это облегчит раскручивание.
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Неудобные места. Современные авто имеют довольно плотную компоновку, из-за чего доступ к деталям может быть ограничен. Если нужно придержать гайку или болт в узком пространстве, можно использовать удлинитель руки - длинную отвертку с магнитом или пластилином на конце, хирургический пинцет или даже временно приклеить гайку к деревянной планке или собственному пальцу.
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Чтобы не бежать в магазин. Когда необходимо соединить детали в месте, которое не требует сверхпрочного фиксирования, можно сделать клей собственноручно. Для этого кусок пенопласта растворяют в растворителе или бензине (с некоторыми видами пенопласта результат может быть неудачным), получая достаточно эффективный клей. А если растворить целлулоид - материал, из которого делают пинг-понговые шарики, линейки и расчески - получится эмалит, ранее широко использовавшийся в авиации.
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Информационная поддержка. Сэкономить время, деньги и нервы поможет книга или то или иное цифровое руководство по ремонту вашей модели авто. Такой мануал позволяет заранее подготовить все необходимое и предусмотреть возможные сложности. Для многих моделей можно найти тематические видео с объяснением операций, которые вы планируете выполнить.
Вкратце
Максимум собранной информации, инструмент и техника безопасности - три кита, на которых стоит успех работы с собственным авто. Выяснив все подробности запланированной работы, владелец сможет заблаговременно подготовить все необходимое - технологию, комплектующие и инструмент.
Тогда у исполнителя не будет необходимости прерывать работу и отвлекаться на поиски необходимого. Относительно правил техники безопасности - имейте в виду, что теоретически даже элементарная операция может закончиться ранеными пальцами, соринками в глазу или синяками на ноге, на которую с верстака упало что-то тяжелое. Поэтому не спешите делать ранее незнакомые для вас действия, пока не будете представлять себе возможные последствия всех ваших движений.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и "Autobild Украина".