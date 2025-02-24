Правильный гараж для авто: что должно быть внутри

Гараж для искреннего автомана не менее важен, чем квартира - но для полного счастья он должен быть в полной комплектации. На что обращать внимание при покупке или построении собственного бокса, рассказывают автомобильные эксперты rbc.ua.

О главных вещах, которые должны быть в гараже современного автомобилиста, читайте в материале РБК-Украина .

Опыт странствий автожурналистов rbc.ua показывает, что и в более состоятельных странах частные гаражи не являются сугубо местом хранения машины. Этот прямоугольный бокс традиционно имеет несколько разноплановых назначений, и соответственно, под эти требования и следует подбирать, извините, архитектуру и оснащение сооружения.

Для чего нужен гараж

Упомянутые ниже функции могут идти в другом порядке, но почти наверняка для украинского автовладельца они важны все без исключения:

Защита машины от мелких злоумышленников;

Защита от непогоды. В первую очередь гараж полезен зимой, когда приходится очищать окна машины ото льда и снега, а то и выкапывать ее из-под сугроба всю;

Место для обслуживания машины - если не для конкретного ремонта, то для мелких сервисных работ;

Место для хранения второго комплекта резины;

Место для хранения громоздких вещей - не автомобильных, но тоже важных для семьи: скажем, мангала, стульчиков для пикника, палатки, резиновой лодки и т.д.

На что обратить внимание при выборе гаража

Не все нюансы гаража очевидны молодому автомобилисту, но опыт бывалых водителей поможет не заплатить за лишнее и не приобрести непригодный вариант.

Место расположения. Чем ближе к дому, тем лучше. Это правило можно проигнорировать в пользу других качеств разве что если вы планируете пользоваться машиной раз в неделю. Нюанс расстояния в том, что вам придется каждый вечер, приехав с работы, идти пешком от гаража до дома - и в темноте, и в непогоду. В большом городе надо принять во внимание и перспективы населенного пункта: не попадает ли территория с гаражом в планы новой застройки?

Состояние сооружения. Малейшая техническая проблема гаража должна стать поводом для привлечения эксперта по строительному делу: потеки на потолке, трещина на стене, плохо прилегающие к своему проему створки ворот и тому подобное. Это может быть как мелочью, так и глобальной проблемой, устранение которой может стоить дороже самого объекта недвижимости;

Юридическое оформление. Немало гаражей в стране имеет юридические проблемы - документы на постройку, статус земли под ней, право собственности продавца... Очень желательно показать бумаги на гараж юристу, которому вы доверяете;

Размеры. Имейте в виду, что единого стандарта на площадь гаража нет. так же как и высоты въездных ворот. Увяжите эти параметры как с вашей теперешней машиной, так и с той, которая может быть у вас в будущем;

Кто рядом. Если гараж расположен в ряду гаражного кооператива, важно состояние соседних боксов. Например, чтобы через крышу соседнего гаража в ваше помещение не попадала дождевая вода. Или чтобы соседская система водоотвода не затапливала ваши ворота;

Электросеть. Перед покупкой выясните, насколько надежным является подключение гаража к электропитанию - как в техническом, так и в юридическом плане. Ведь оформление нового подключения в местном энергосбыте может обойтись в сумму, близкую к цене самого бокса;

Подъезды. Заблаговременно разберитесь с тем, какие маршруты ведут к гаражу от вашего дома. Имеется в виду и ровность асфальта, и интенсивность трафика, и общественный транспорт;

Смотровая яма. Для современного автомобилиста это необязательная вещь, однако яма может понадобиться хотя бы для осмотра машины снизу - скажем, после случайного контакта с выбоинами. А еще яма часто служит как место хранения шин или других громоздких предметов;

Система отопления. Печь-буржуйка - тоже не обязательная опция, однако никто не может сказать, как вам придется использовать это помещение завтра. И на случай ремонта или обслуживания машины зимой отопление отнюдь не помешает. Итак, имейте в виду если не саму печку, то возможность без особых проблем в будущем устроить для нее дымовую трубу. А для эффективного электроотопления должна быть готова электрическая сеть.

Вкратце

На первое место мы бы поставили таки место расположения гаража, а на второе - возможность усовершенствовать его, если он не имеет нужных вам выгод. И еще важное замечание, уже не от автоэкспертов, а от знатоков-строителей: обычно оказывается дешевле приобрести уже правильно укомплектованное сооружение, чем самому достраивать или дооборудовать его.

При подготовке статьи были использованы материалыAutoBild и Motor