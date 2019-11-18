Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у відборі Євро-2020

Нападник бельгійського "Генту" Роман Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у кваліфікації на чемпіонат Європи 2020 року. Про це повідомляє tribuna.com.

В його активі 4 забитих м'ячі у 7 матчах за "синьо-жовтих": збірним Сербії (5:0, 2:2), Люксембургу (1:0) та Португалії (2:1).

По 3 м'ячі у відборі Євро-2020 забили півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков і півзахисник італійської "Аталанти" Руслан Малиновський.

При цьому Малиновський віддав найбільшу кількість гольових передач в складі збірної України у кваліфікації Євро-2020. На рахунку якого 3 асисти у 8 матчах. Футболіст віддавав гольові передачі в домашніх матчах з Сербією (2) і Люксембургом. Двічі з його передач забив Євген Коноплянка, один раз Роман Яремчук.

На другому місці опинився півзахисник "Динамо" Олександр Караваєв, у якого 2 асисти.

Всього команда Шевченка забила 17 м'ячів за 8 матчів, в яких здобула 6 перемог і двічі зіграла внічию.

Нагадаємо, команда України завершила 2019 рік без поразок - сім перемог і три нічиїх у восьми офіційних і двох товариських зустрічах. Це перший подібний випадок в історії національної команди.