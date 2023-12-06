Яремчук премьерным голом вывел "Валенсию" в следующий раунд Кубка Испании: видео

Кубок Испании, 1/32 финала

"Ароса" – "Валенсия" – 0:1

Гол: Яремчук, 8

Нападающий сборной Украины вышел в старте "летучих мышей". Именно он стал автором быстрого гола левантийцев из 5 дивизиона футбольной пирамиды Испании. На 8-й минуте Яремчук классно сориентировался после отскока и левой с лета отправил мяч в дальний угол.

Забитый украинцем мяч оказался единственным во встрече. Следовательно, "Валенсия" сыграет в 1/16 финала Кубка Испании. Соперник "летучих мышей" определится во время церемонии жеребьевки 12 декабря.

Яремчук провел на поле 82 минуты. Вместо него под занавес поединка на поле вышел Мари. После переезда в Испанию на правах аренды из бельгийского "Брюгге" форвард провел 11 матчей во всех турнирах.

"Валенсия" в сезоне 2023/24

Новый футбольный год "летучие мыши" начали под руководством клубной легенды Рубена Барахи. По итогам 15-ти туров чемпионата Испании левантийцы занимают 9-е место.

"Валенсия" записала в свой актив 5 побед и 4 ничьих. Еще 6 поединков "летучие мыши" проиграли, разница забитых и пропущенных мячей – 17:20. В Кубке Испании левантийцы преодолели уже два раунда, выбив "Логроньес" и "Аросу".

Бараха обычно использует классическую формацию 4-4-2. Безусловный основной нападающий команды – Уго Дуро. Яремчук же бьется за место в составе с Франом Пересом и Диего Лопесом.