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Яремчук голом расстроил Лунина: "Валенсия" расписала ничью с "Реалом"

Фото: Роман Яремчук только что забил Андрея Лунина (twitter.com/valenciacf)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Реал" сумел свести вничью выездной матч 27-го тура чемпионата Испании против "Валенсии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 27-й тур

"Валенсия" – "Реал" – 2:2

Голы: Дуро, 27, Яремчук, 30 – Винисиус, 45+5, 76

 

"Летучие мыши" шокировали столичный коллектив двумя голами под занавес стартовых получаса. Сначала Дуро головой подправил под дальнюю штангу неудачный удар Переса. А дальше Яремчук перехватил опрометчивую передачу Карвахаля назад, обыграл Лунина и отправил мяч в пустые ворота.

 

 

 

Мадридцы сумели сократить отрыв в добавленное арбитром к первой половине время. Голкипер Мамардашвили не смог прервать прострел Карвахаля. В конце концов мяч дошел до свободного Винисиуса, который с нескольких метров ввогнал сферу в уже незащищенные ворота.

На 76-й минуте "сливочные" сравняли счет. Диас получил передачу Модрича из глубины и навесил на дальнюю штангу, где подачи ожидали Винисиус и Беллингем. Бразилец сориентировался быстрее и головой переправил мяч за линию – 2:2 в итоге.

"Реал" останется лидером первенства, набрав 66 очков. Впрочем, у "Жироны" Цыганкова и Довбика (59 пунктов) будет шанс сократить отставание от мадридцев. Тем временем "Валенсия" идет на 9-й строчке. "Летучие мыши" записали в свой актив 37 очков.

К слову, накануне составили подборку рожденных 29 февраля спортивных звезд.

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РеалЧемпионат ИспанииАндрей ЛунинВаленсия