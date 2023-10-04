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Рекорда не будет... Украина потеряла лидера перед октябрьскими матчами отбора на Евро 2024

Ярмоленко и Цыганков не сыграют за сборную в октябре (фото: instagram.com/yarmolenkoandrey)
Автор: Дмитрий Войналович

Андрей Ярмоленко не сыграет за сборную Украины в октябрьских матчах отбора на Евро 2024 из-за травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Так, капитан сборной пропустит два матча сине-желтых против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября).

Таким образом, в октябре Ярмоленко, имеющий на своем счету 46 голов за сборную, не сможет побить бомбардирский рекорд Андрея Шевченко, у которого 48 точных выстрелов за национальную дружину.

Известно, что в связи с повреждением Ярмоленко главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дозвал нападающего английского "Сандерленда" Назария Русина.

Для Назария это второй вызов в сборную. В прошлый раз он тренировался с главной командой в июне, но пока не дебютировал за национальную сборную.

Назарий Русин (фото: instagram.com/nazariyrusyn31)

Ранее сообщалось, что из-за травмы пропустит важные матчи национальной команды еще один лидер сборной - Виктор Цыганков, выступающий за испанскую "Жирону".

Вместо экс-динамовца Ребров перевел из резервного списка в основной полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка.

Александр Пихаленок (фото: instagram.com/pikhalonok76)

Добавим, что в октябрьских матчах сборной не поможет Николай Шапаренко. Он близок к полному восстановлению после травмы бедра, но вернется на поле, скорее всего, уже в конце октября.

Пока список футболистов национальной сборной Украины, которые поедут 8 октября в Прагу готовиться к матчам отбора на Чемпионат Европы, выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Андрей Лунин ("Реал").

Защитники: Николай Матвиенко, Юхим Конопля (оба - "Шахтер"), Денис Попов, Александр Караваев (оба - "Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Илья Забарный ("Борнмут"), Сергей Кривцов ("Интер" Майами), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб).

Полузащитники: Виталий Буяльский ("Динамо"), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - "Шахтер"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Михаил Мудрик ("Челси"), Сергей Сидорчук ("Вестерло"), Руслан Малиновский ("Дженоа").

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия"), Артем Довбик ("Жирона"), Владислав Ванат ("Динамо"), Назарий Русин ("Сандерленд").

Резервный список: Александр Сваток ("Днепр-1"), Александр Тимчик ("Динамо").

Ранее мы писали, что Украина сохранила позиции в рейтинге сборных ФИФА.

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