Рекордсмен НХЛ объявил о завершении карьеры

Канадский хоккеист решил завершить профессиональные выступления после наступления 38-летия. За годы игровой карьеры он стал членом "тройного золотого клуба", выиграв Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли.

Бержерон провел всю карьеру под эгидой НХЛ в составе "Бостона". На драфте-2003 "Брюинз" выбрали канадца под 45-м номером. В последние три сезона центрфорвард был капитаном команды вместо словака Хары.

В этом году Бержерон обновил рекорд лиги по выигранным трофеям Фрэнка Дж. Селки. Приз каждый год вручается лучшему нападающему защитного плана. Центрфорвард завоевал 6 "Селки Трофи" за годы выступлений в НХЛ.

Кто такой Патрис Бержерон

Уроженец провинции Квебек, на юношеском уровне играл за "Акади-Бетхерст Тайтан" в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека. Сезон 2004/05 провел за "Провиденс Брюинз" в Американской хоккейной лиге.

На уровне НХЛ дебютировал годом ранее. В общей сложности сыграл под эгидой лиги 1294 матча, в которых набрал 1040 пунктов – 427 шайб, 613 передач. Завоевал с "Бостоном" Кубок Стэнли-2011. В финале оформил решающий гол против "Ванкувера".

В составе сборной Канады триумфовал на ЧМ-2004 и выиграл два "золота" Олимпийских игр (2010, 2014). Во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/13 играл за швейцарский "Лугано". В детстве болел за "Квебек Нордикс".