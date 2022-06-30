Рекордне падіння. Виробництво автомобілів в Росії в травні скоротилося на 96,7%

У Росії різко скоротилося виробництво легкових автомобілів. За травень 2022 року випуск знизився на 96,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. По відношенню до квітня поточного року спад виробництва склав 81,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Росстат .

Всього з січня по Травень в Росії виготовили 268 тисяч легкових автомобілів, що на 56,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Виробництво вантажних автомобілів в останньому місяці вести знизилося на 39,3%. Випуск автобусів масою менше 5 тонн в травні скоротився на 77,4%.

Раніше ми писали, що завод "Єврокар" відновлює виробництво автомобілів Skoda в Україні. Перші екземпляри після російського вторгнення на автозаводі в Закарпатській зібрані в червні.

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