Рекордное количество украинцев привились от COVID-19 за последние сутки

За сутки 22 октября в Украине 289 468 людей вакцинировано против COVID-19. Это рекордное количество с начала эпидемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав .

С начала вакцинальной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу - 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 676 299 прививок.

По данным Минздрава, за последние сутки одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированы - 86 203 человека.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине уже получили прививки около 30% взрослого населения. Первую дозу получили восемь миллионов украинцев, а семь миллионов - вакцинированы двумя дозами.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", по состоянию на конец августа 2021 года не планировали в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса 56,5% взрослых украинцев. Собирались сделать прививку 25,1% опрошенных.