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Рекордное количество украинцев привились от COVID-19 за последние сутки

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Украина, Суббота 23 октября 2021 08:48
Рекордное количество украинцев привились от COVID-19 за последние сутки Фото: за 22 октября в Украине привились 290 тысяч украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За сутки 22 октября в Украине 289 468 людей вакцинировано против COVID-19. Это рекордное количество с начала эпидемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав.

По данным Минздрава, за последние сутки одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированы - 86 203 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу - 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 676 299 прививок.

Рекордное количество украинцев привились от COVID-19 за последние сутки

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине уже получили прививки около 30% взрослого населения. Первую дозу получили восемь миллионов украинцев, а семь миллионов - вакцинированы двумя дозами.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", по состоянию на конец августа 2021 года не планировали в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса 56,5% взрослых украинцев. Собирались сделать прививку 25,1% опрошенных.

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