Рекордна кількість українських тенісисток зіграє на US Open

Участь у Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open) у 2020 році візьме рекордна кількість українок. Відразу сім представниць нашої країни потрапили в основну сітку турніру в одиночному розряді.

Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Зокрема, на щорічному турнірі "Великого шолома" у Нью-Йорку виступлять Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катаріна Завацька, Леся Цуренко, Марта Костюк, Катерина Бондаренко і Ангеліна Калініна.

Вперше в історії змагань шість тенісисток з України зіграли в основній сітці US Open у 2018 році. Раніше сім учасниць з України вже виступали на кортах грунтового і трав'яного "Шоломів": Ролан Гаррос 2007 і 2008 років і Вімблдон-2008.

Нагадаємо, на US Open-2020 в останній момент заявилась перша ракетка України Еліна Світоліна. Проте згодом вона вирішила знятися з турніру.

У жіночому одиночному розряді від участі в US Open вже відмовилися 27 тенісисток, включаючи чинну чемпіонку канадійку Б'янку Андреєску.

Відкритий чемпіонат США у 2020 році пройде з 31 серпня по 13 вересня.