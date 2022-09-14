У рекордно короткий термін. Акціонери схвалили пропозицію Маска про купівлю Twitter

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Згідно з попередніми даними компанії, 98,6% акціонерів підтримали продаж соціальної мережі мільярдеру. Однак, остаточний розподіл голосів стане пізніше, коли Twitter подасть документи до Комісії з цінних паперів і бірж США.

Позачергові збори акціонерів, скликані для підрахунку голосів, тривали 7 хвилин, а виборчі дільниці були відкриті близько 3 хвилин. Під час зборів акціонерів, останні підтримали також й компенсацію керівникам компанії в результаті цієї угоди.

З підтримкою угоди з Маском виступили також і менеджери індексних фондів, які контролюють майже 20% акцій соціальної мережі.