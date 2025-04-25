Рекордный контракт? Reuters узнало о плане Трампа для Саудовской Аравии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как стало известно изданию от шести источников, непосредственно знакомых с этим вопросом, предложение готовится к объявлению во время визита президента США Дональда Трампа в королевство в мае.

По словам трех источников, ожидается, что будет обсуждаться потенциальная сделка по поставке самолетов Lockheed F-35, в которой королевство, как сообщается, заинтересовано уже много лет.

"При этом они (источники, - ред) преуменьшают вероятность подписания сделки по F-35 в ходе поездки", - уточняется в статье.

О каких поставках оружия США в ОАЭ идет речь

Во время своего первого срока Трамп расхваливал продажу оружия Саудовской Аравии как благотворное влияние на рабочие места в США.

По словам двух источников, Lockheed может поставлять ряд современных систем вооружения, включая транспортный самолет C-130. Один источник сообщил, что Lockheed также поставит ракеты и радары.

RTX Corp (RTX.N), ранее известная как Raytheon Technologies, также, как ожидается, будет играть значительную роль в пакете, который будет включать поставки от других крупных подрядчиков обороны США, таких как Boeing Co , Northrop Grumman Corp и General Atomics, сообщили четыре источника.

На запрос Reuters о поставках оружия, RTX, Northrop и General Atomics отказались от комментариев по этому вопросу. Представитель Lockheed Martin заявил, что зарубежные военные продажи являются межправительственными сделками, а вопросы о продажах иностранным правительствам лучше всего решать правительству США.

При этом Reuters не смогло сразу установить, сколько из предлагаемых сделок были новыми. Многие из них находятся в разработке уже некоторое время, сообщили два источника.

Например, королевство впервые запросило информацию о беспилотниках General Atomics в 2018 году, сообщили они. За последние 12 месяцев в центре внимания оказалась сделка на сумму 20 млрд долларов по беспилотникам General Atomics MQ-9B SeaGuardian и другим самолетам, по словам одного из источников.

По словам трех источников, несколько руководителей оборонных компаний рассматривают возможность поездки в регион в составе делегации.

Что предлагала администрация экс-президента Байдена

Предложенный пакет появился после того, как администрация бывшего президента Джо Байдена безуспешно пыталась заключить оборонный пакт с Эр-Риядом в рамках широкой сделки, которая предусматривала нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем.