Рекордный интерес к обанкротившимся банкам. Сколько заявок получил Фонд гарантирования вкладов

"У нас на сегодняшний день подались 11 инвесторов. Такого количества раньше не было. Несколько (инвесторов - ред.) подали заявки на оба банка", - сказала она.

Инвестор может приобрести неплатежеспособный банк, приобрести созданный на его основе переходный банк. Также возможен вариант, когда другому банку переходят активы и обязательства неплатежеспособного учреждения с последующей его ликвидацией.

Среди заинтересованных инвесторов, 5 - это банки и 6 - небанковские учреждения. В частности, это - иностранные компании, сказала Ольга Билай и добавила, что небанковские учреждения должны пройти предварительную квалификацию в Национальном банке. Все инвесторы, которые обратились в фонд, уже подали соответствующие пакеты документов в НБУ, отметила руководитель ФГВФЛ.

Фонд планирует продолжить конкурс по отбору инвесторов примерно до 20-х чисел марта, далее НБУ должен предоставить выводы о претендентах, затем ФГВФЛ сможет определить победителя и получить обратную связь от Антимонопольного комитета.

"Нам необходимо выйти на 17-18 апреля для подписания соглашения", - прокомментировал директор-распорядитель фонда расписание конкурсов по отбору инвесторов для обоих банков.