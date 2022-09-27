RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рекордные запасы на зиму: уровень в газовых хранилищах Германии превысил 90%

Фото: газовые хранилища Германии заполнены на 90%
Автор: Александр Белоус

Газовые хранилища Германии 27 сентября заполнены на 91,32% от вместимости. Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) сообщило о росте по сравнению с 91,02%, о которых сообщалось днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Bundesnetzagentur заявило, что утечки в двух российских газопроводах, проходящих по дну Балтийского моря возле Швеции и Дании, не повлияли на безопасность поставок.

Утечки в российских газопроводах

Европейские страны расследуют утечки в неработающих газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", оказавшихся в центре энергетического кризиса после вторжения России в Украину.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что утечки были вызваны диверсией.

"Сегодня мы столкнулись с актом диверсии, мы не знаем всех подробностей того, что произошло, но ясно видим, что это акт диверсии связанный с очередным этапом эскалации ситуации в Украине", - сказал Моравецкий во время открытие нового трубопровода между Норвегией и Польшей.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что нельзя исключать диверсии. "Речь идет о трех утечках с некоторым расстоянием между ними, поэтому сложно представить, что это совпадение", - сказала она.

Ни по одному из этих трубопроводов газ в Европу не поступал в то время, когда были обнаружены утечки, но эти инциденты разрушили все оставшиеся надежды на то, что Европа сможет получать газ по "Северному потоку-1" до наступления зимы.

Хотя ни один из них не работал, в обоих трубопроводах по-прежнему находился газ под давлением.

Диверсия на газопроводах

"Есть некоторые признаки того, что это преднамеренный ущерб", - сказал источник в европейской безопасности, добавив, что еще слишком рано делать выводы. "Вы должны спросить: кто получит выгоду?".

Второй европейский источник, когда его спросили, есть ли конкретные данные, указывающие на диверсию, сказал: "Пока не конкретно, но кажется, что такой сбой давления может произойти только тогда, когда труба полностью перерезана. Что в значительной степени говорит само за себя".

Напомним, морское управление Швеции выпустило предупреждение о двух утечках в трубопроводе "Северный поток-1" вскоре после того, как 26 сентября была обнаружена утечка на трубопроводе "Северный поток-2", что побудило Данию ограничить судоходство в радиусе пяти морских миль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия