RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рекордный рост: Citigroup прогнозирует подорожание золота до 3000 долларов за унцию

Фото: Цены на золото могут вырасти до 3000 долларов за унцию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Citigroup прогнозирует, что золото достигнет 3000 долларов за унцию в течение следующих 6-18 месяцев благодаря увеличению притока инвесторов. Рост ожидается из-за того, что Федеральная резервная система США в конечном итоге снизит процентные ставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Аналитики повысили оценку средних цен на 2024 год до 2350 долларов и произвели "значительный пересмотр на 40% в сторону повышения" своего прогноза на 2025 год до 2875 долларов. Они написали, что во втором полугодии 2024 года золото будет "регулярно тестировать и пробивать" уровень 2500 долларов. Сегодня золото торгуется на уровне 2387 долларов.

Золото дорожает из-за войн на Ближнем Востоке и России против Украины, покупок со стороны центральных банков и потребительского спроса в Китае.

Goldman Sachs заявляет, что драгоценный металл находится на непоколебимом растущем рынке, повысив прогноз на конец года до 2700 долларов. UBS ожидает 2500 долларов к концу года.

По мнению Citigroup, золото будет стимулироваться увеличением потоков от игроков, занимающихся управляем деньгами. Начало цикла сокращения ставок ФРС (или сценария потенциальной рецессии) в 2025 году придаст дополнительный импульс инвестиционному спросу.

Citigroup - финансовый конгломерат в США, один из крупнейших в мире. Входит в "большую четверку" банков США.

Рост цен на золото

Напомним, за последний год цены на золото выросли более 15%.

Золото часто покупают в качестве убежища или инвестиции по нескольким причинам:

  • Защита от инфляции. Золото имеет статус инфляционного убежища, потому что его стоимость обычно растет в периоды высокой инфляции. Это связано с тем, что золото является ограниченным ресурсом, и его количество в мире ограничено.
  • Геополитическая нестабильность. Время от времени мировые события, такие как конфликты, экономические кризисы, политические неурядицы и т. д., могут сильно влиять на валюты и финансовые рынки. Золото считается более стабильным активом в таких условиях.
Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитай